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FENDI成都太古里限時店 唐嫣、檀健次捕抓秋冬味

記者孫曼／綜合報導
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FENDI男裝代言人檀健次。圖／FENDI提供
FENDI男裝代言人檀健次。圖／FENDI提供

FENDI 2026-27秋冬系列限時店前不久在成都太古里登場，完整呈現品牌創意總監Maria Grazia Chiuri回歸後執掌的首個時裝系列。品牌代言人唐嫣、男裝代言人檀健次，以及演員孟子義、陳靖可出席開幕，率先演繹全新系列造型。

限時店設計延續新系列的極簡建築語彙，以玻璃立面、金屬框架及黑、灰、象牙白等低彩度色調打造沉浸式空間，店內最吸睛的裝置為幾何字母屏風，設計靈感取自古羅馬圖拉真柱銘文，將古典元素重新轉化為當代空間美學，也呼應品牌本季回歸服裝本質的設計理念。

Maria Grazia Chiuri以「Less I, More Us（捨我之見，成眾之美）」作為2026-27秋冬系列主題，向FENDI五姐妹共同創業的精神致敬，並以「共用衣櫥」概念淡化男女裝界線。系列捨棄繁複裝飾與醒目Logo，透過俐落剪裁與高級面料展現低調奢華。

女裝運用建築感輪廓、深V線條及收窄裙襬塑造優雅比例；男裝則以寬肩長版大衣、雙排扣西裝與寬褲勾勒沉穩俐落的都會風格。

品牌經典皮草也以全新思維詮釋，推出「Echo of Love」（愛的迴響）計畫，鼓勵顧客將承載回憶的舊皮草送回高訂工坊重新解構、拼接與改造，延續物件生命，也讓皮草從奢華象徵轉變為承載情感與永續精神的作品。Chiuri更重新演繹她於1990年代參與設計的Baguette包款，推出Baguette 26424復刻系列，以20款全新設計更新比例與肩帶配置，更顯摩登。

同步亮相的極簡托特包、金屬鏈條肩背包，以及與女性藝術家檔案館、SAGG Napoli合作推出的限定服飾與珠寶系列，也為本季造型妝點獨特的藝術與生活風格元素。

FENDI代言人唐嫣。圖／FENDI提供
FENDI代言人唐嫣。圖／FENDI提供

FENDI於成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店。圖／FENDI提供
FENDI於成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店。圖／FENDI提供

精華 FAQ

  • 品牌在成都太古里開設2026-27秋冬系列限時店，完整呈現Maria Grazia Chiuri回歸後執掌的首個時裝系列，並邀請多位藝人出席開幕，提前展示新季造型與品牌風格。

  • Maria Grazia Chiuri以「Less I, More Us」為主題，向FENDI五姐妹創業精神致敬，並以「共用衣櫥」淡化男女裝界線，透過俐落剪裁、高級面料與低調色調，回歸服裝本質。

  • 品牌以「Echo of Love」計畫重新詮釋皮草，鼓勵回收舊皮草再造；同時推出Baguette 26424復刻系列，以及極簡托特包、鏈條肩背包與聯名限定服飾珠寶，強化時尚與藝術結合。

檀健次

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