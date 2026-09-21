Dior 全新IT Bag大咖女星愛不釋手

珍妮佛勞倫斯背Dior Cigale包。圖／Dior提供

創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，首個真正具代表性的「IT Bag」正式誕生。首次於Dior 2026春夏女裝系列伸展台亮相的Dior Cigale包款，以雕塑感輪廓與高級訂製工藝語彙，迅速成為時尚圈熱議焦點，更在蕾哈娜（Rihanna）、泰勒絲 （Taylor Swift）、JISOO、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等明星加持下，展現新世代Dior經典包款的潛力。

Dior Cigale包款的設計，以現代建築感線條重新演繹了品牌創辦人迪奧先生於1952年創作的La Cigale高級訂製服。Jonathan Anderson更曾公開表示，La Cigale是他「時尚史上最喜愛的服裝之一」，因此將這件經典作品化為包款設計靈感，以當代視角重新探索品牌傳承。

La Cigale禮服當年以灰色雲紋絲綢打造俐落廓形，透過立體褶襉與雕塑結構呈現前衛美感。可手提、肩背或斜背的Dior Cigale則承襲相同設計語言，以柔軟皮革結合建築感輪廓，塑造帶有不對稱曲線的包身。包款最醒目的蝴蝶結細節，則向原版禮服的束腰結飾致敬，將高級訂製服的優雅語彙轉化為日常配件。細膩皮革工藝、圓弧提把與低調Dior標誌，更展現Jonathan Anderson融合歷史與當代的設計哲學。

除了設計本身話題十足，Dior Cigale也迅速攻占名人衣櫥。安海瑟薇（Anne Hathaway）、莎莉賽隆（Charlize Theron）選擇經典黑色款式搭配日常造型或公開活動，兼具摩登與實穿性。JISOO與珍妮佛勞倫斯則偏愛以彩色版本為造型增添亮點。英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）也曾以經典大衣搭配Dior手袋展現優雅氣質。

Dior Cigale駝色小牛皮小型提包。圖／Dior提供

莎莉賽隆與Dior Cigale包。圖／Dior提供

安海瑟薇與Dior Cigale包。圖／Dior提供

Dior Cigale冰藍色小牛皮小型提包。圖／Dior提供