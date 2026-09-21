我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

Dior 全新IT Bag大咖女星愛不釋手

記者孫曼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
珍妮佛勞倫斯背Dior Cigale包。圖／Dior提供
珍妮佛勞倫斯背Dior Cigale包。圖／Dior提供

創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，首個真正具代表性的「IT Bag」正式誕生。首次於Dior 2026春夏女裝系列伸展台亮相的Dior Cigale包款，以雕塑感輪廓與高級訂製工藝語彙，迅速成為時尚圈熱議焦點，更在蕾哈娜（Rihanna）、泰勒絲（Taylor Swift）、JISOO、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等明星加持下，展現新世代Dior經典包款的潛力。

Dior Cigale包款的設計，以現代建築感線條重新演繹了品牌創辦人迪奧先生於1952年創作的La Cigale高級訂製服。Jonathan Anderson更曾公開表示，La Cigale是他「時尚史上最喜愛的服裝之一」，因此將這件經典作品化為包款設計靈感，以當代視角重新探索品牌傳承。

La Cigale禮服當年以灰色雲紋絲綢打造俐落廓形，透過立體褶襉與雕塑結構呈現前衛美感。可手提、肩背或斜背的Dior Cigale則承襲相同設計語言，以柔軟皮革結合建築感輪廓，塑造帶有不對稱曲線的包身。包款最醒目的蝴蝶結細節，則向原版禮服的束腰結飾致敬，將高級訂製服的優雅語彙轉化為日常配件。細膩皮革工藝、圓弧提把與低調Dior標誌，更展現Jonathan Anderson融合歷史與當代的設計哲學。

除了設計本身話題十足，Dior Cigale也迅速攻占名人衣櫥。安海瑟薇（Anne Hathaway）、莎莉賽隆（Charlize Theron）選擇經典黑色款式搭配日常造型或公開活動，兼具摩登與實穿性。JISOO與珍妮佛勞倫斯則偏愛以彩色版本為造型增添亮點。英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）也曾以經典大衣搭配Dior手袋展現優雅氣質。

Dior Cigale駝色小牛皮小型提包。圖／Dior提供
Dior Cigale駝色小牛皮小型提包。圖／Dior提供

莎莉賽隆與Dior Cigale包。圖／Dior提供
莎莉賽隆與Dior Cigale包。圖／Dior提供

安海瑟薇與Dior Cigale包。圖／Dior提供
安海瑟薇與Dior Cigale包。圖／Dior提供

Dior Cigale冰藍色小牛皮小型提包。圖／Dior提供
Dior Cigale冰藍色小牛皮小型提包。圖／Dior提供

精華 FAQ

  • 這次成為焦點的是Dior Cigale包款。它首次在Dior 2026春夏女裝系列亮相，結合雕塑感輪廓與高級訂製工藝，迅速被視為新世代代表作。

  • 其靈感源自迪奧先生1952年創作的La Cigale高級訂製服。Jonathan Anderson將禮服的立體褶襉、束腰結飾與俐落結構，轉化為現代包款語言。

  • 文章提到Rihanna、Taylor Swift、JISOO與Jennifer Lawrence等人都為其加持；Anne Hathaway與Charlize Theron則以黑色款亮相，Queen Camilla也曾搭配出席。

泰勒絲

上一則

中秋財運升溫 3生肖工作進帳增加、還有意外財上門

下一則

南韓「擊劍女神」神顏暴紅 挑戰亞運首面獎牌 泰媒直呼：美到像AI

延伸閱讀

Dior高訂精湛工藝 與雕塑跨界對話

Dior高訂精湛工藝 與雕塑跨界對話
BVLGARI優雅百搭

BVLGARI優雅百搭
MIKIMOTO循著珍珠線條看見光

MIKIMOTO循著珍珠線條看見光
3大女神紐約同框 網友狂讚：可直接當桌布了

3大女神紐約同框 網友狂讚：可直接當桌布了

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通