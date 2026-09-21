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珍妮佛羅培茲慶生 Chopard珠寶時尚秀

記者孫曼／綜合報導
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珍妮佛羅培茲穿Tamara Ralph黑色禮服，配戴蕭邦鑽石高級珠寶。credi...
珍妮佛羅培茲穿Tamara Ralph黑色禮服，配戴蕭邦鑽石高級珠寶。credits@schiudio Photo。圖／蕭邦提供

美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日迎來57歲生日，她在巴黎舉辦生日慶祝晚宴，不僅以三套火辣又奢華的造型展現健美身材與緊致臉蛋驚艷全場，每套造情更奢華地搭配了整組的蕭邦（Chopard）Haute Joaillerie高級珠寶系列作品，紅寶石、巨型鑽石與珍珠等珍稀寶石璀璨映照華服，讓生日派對宛如一場珠寶時尚秀。

Jennifer Lopez先是以一套Stéphane Rolland份量感十足白色的傘狀高訂禮服華麗亮相，雕塑感極強的裙襬帶有蓬鬆的抓皺與透視細節，高領搭配色彩鮮明的紅寶石高級珠寶套組共鑲嵌總重42.20克拉梨形切割紅寶石，以及65.66克拉梨形切割鑽石及46.88克拉Asscher祖母綠式切割鑽石，在紅寶石的濃郁色澤映襯下，更突顯她一貫充滿自信與張力的舞台魅力。

接著她換上由設計師Tamara Ralph打造的一件帶有黑色馬甲結構的深V性感黑禮服，裙襬帶有飄逸的流蘇。她精心選擇了一條純白鑽石總重量超過190克拉的高級珠寶項鍊，主石為重達13.09克拉Asscher祖母綠式切割鑽石氣勢非凡；再搭配同系列耳環、戒指，以及一只鑲嵌總重73.69克拉梨形切割鑽石的手鐲，在燈光照耀下更顯耀眼，也成為全場最具話題性的珠寶作品。

最後，Jennifer Lopez換上了一套高訂設計師品牌Zuhair Murad佈滿閃亮水晶的透視掛脖禮服為晚宴收尾，外搭戲劇感十足的羽毛披風與優雅氣息的珍珠鑽石耳環，藉由珍珠溫潤光澤與鑽石火彩形成對比，為整場生日盛宴畫下柔美句點。

珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Stéphane Rolland禮服，配戴蕭邦紅寶石...
珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Stéphane Rolland禮服，配戴蕭邦紅寶石鑽石高級珠寶。credits @schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Zuhair Murad禮服，配戴蕭邦珍珠鑽石高級珠...
珍妮佛羅培茲穿高訂設計師品牌Zuhair Murad禮服，配戴蕭邦珍珠鑽石高級珠寶耳環。credits@schiudio Photo。圖／蕭邦提供

珍妮佛羅培茲配戴的蕭邦珍珠鑽石高級珠寶戒指。圖／蕭邦提供
珍妮佛羅培茲配戴的蕭邦珍珠鑽石高級珠寶戒指。圖／蕭邦提供

精華 FAQ

  • 她在巴黎舉辦57歲生日慶祝晚宴，整場活動以奢華造型與高級珠寶為主軸，從禮服到配件都精心搭配，讓現場宛如一場頂級時尚盛宴。

  • 她一共換了3套造型：白色傘狀高訂禮服配紅寶石珠寶、黑色深V馬甲禮服配巨鑽套組、以及透視水晶禮服搭珍珠與羽毛披風，風格各異。

  • 亮點在於她幾乎每套造型都搭配整組Chopard Haute Joaillerie高級珠寶，包含42.20克拉紅寶石、超過190克拉鑽石與73.69克拉鑽石手鐲，極盡華麗。

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