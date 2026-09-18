原料缺、售價漲 好市多科克蘭機油祭限購令

好市多（Costco）正對旗下「科克蘭」(Kirkland Signature)機油實施限購。（美聯社）

合成機油的關鍵原料因全球短缺導致價格飆升，好市多 （Costco）已開始對自有品牌「科克蘭 」（Kirkland Signature）機油祭出限購令；一組兩瓶5夸脫裝、售價曾低至30元的機油，如今已飆升至近58元。

紐約郵報報導，由於中東地區的生產與供應鏈中斷，導致高品質基礎油的供應持續吃緊，這家倉儲式賣場已限制會員每七天僅能購買兩組。

好市多官網顯示，科克蘭0W-20與5W-20全合成機油兩入組（共10夸脫）售價為57.99元，幾乎是過去約30元售價的兩倍。

隨著潤滑油供應緊縮，油價 也持續飆升。能源情報署（EIA）最新每周數據顯示，普通汽油價格為每加侖4.16元，公路用柴油則創下每加侖5.97元的歷史新高；而美國汽車協會（AAA）更近期的數據則顯示，柴油價格已突破每加侖6元，普通汽油則逼近每加侖4.29元。

與此同時，原油價格已回升至每桶100元以上，為本就面臨高品質第三類（Group III）基礎油短缺的機油製造商增添了更大壓力，因為煉油商更有動力將原油轉向生產利潤率更高的汽油、柴油和航空煤油。

針對機油實施購買限額是項不尋常的措施，因為該產品通常保質期較長，可儲存以備消費者日後更換機油之用。

短缺情況主要集中在第三類基礎油上，這是一種高度精煉的石油產品，廣泛用於製造全合成及低黏度機油。

總部位於休士頓的石油與能源諮詢公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andrew Lipow）表示，供應緊縮主要集中在用於製造合成潤滑油的高級基礎油上。他指出，卡達、阿聯酋與韓國是第三類基礎油的主要供應國，這些基礎油用於合成機油及半合成機油，並具備卓越的性能特質。

利波說，供應短缺已開始向下游蔓延，包裝廠最先感受到影響，隨後是部分零售商。

根據美國獨立潤滑劑製造商協會（ILMA）的數據，在波灣地區的大部分供應今年被迫中斷前，美國對第三類基礎油的一般需求約有44%來自該地區。

該協會表示，伊朗戰火持續造成的破壞、停工及其他干擾，已衝擊卡達、巴林和阿聯酋的主要生產商；其中最大的打擊之一是殼牌（Shell）位於卡達的「珍珠（Pearl）天然氣合成油廠」受損，該設施原先每日供應量約為3萬桶，修復工作預計至少需要一年。

ILMA稱，即使海運狀況已有所改善，但受損的生產力與耗盡的庫存無法迅速補充，使供應短缺仍持續；製造商不得不爭相從韓國等其他地區採購第三類潤滑油原料。

隨著供應壓力加劇，潤滑油市場的價格已大幅攀升。3月至8月期間，成品潤滑油的生產者物價指數（PPI）大漲約15.8%；而一項針對97種機油產品的調查顯示，2月至8月期間零售價格飆漲了24.2%。

美國老牌潤滑油品牌Valvoline表示，成本上漲使每次換油的費用增加了約5至7元。而緩解跡象可能不會很快到來，ILMA警告，美國基礎油市場可能持續面臨壓力，預計至2027年，國內新的第三類基礎油產能才將開始發揮效用。