綿羊造型衛生紙捲架 可愛指數破表

Velenti綿羊衛生紙捲架。圖取自Amazon.com

像是衛生紙、洗髮精瓶或牙刷等浴室必需品，因為這些通常必須擺放在外，很可能會對於缺乏隱藏儲存空間的浴室造成浴室雜亂、凌亂的感覺。為了讓浴室不要過度雜亂，你可以將多餘的衛生紙整理一下；除了簡單的籃子外，你還可以考慮一下這款迷人的Velenti綿羊衛生紙捲架呢？

為了避免衛生紙堆成難看的一坨，這些衛生紙架將每個紙捲都變成了可愛的小綿羊擺件，讓備用衛生紙成為浴室裝飾的一部分，而不是礙眼的存在。正如評論者米蘭內斯(Yolaida Milanes)所說：「每個看到它的人都會微笑，或者問我從哪裡買的。」此外，另一位購買了這款產品的顧客也表示，它是浴室的絕佳補充，因為有了它，客人就能輕鬆找到備用衛生紙，而無需詢問或到處翻找。

這些造型滑稽的小羊架外觀出乎意料地百搭。對於略顯單調的現代簡約浴室來說，它們可以增添一絲趣味。此外，這些小羊架也很適合鄉村風格的浴室，可以搭配其他動物主題的物品，例如毛巾和牆飾。不過，有些顧客在使用過程中遇到了一些問題。因此，如果你也想將它們融入浴室裝飾，以下幾點需要注意。

首先要注意的是，這款產品是用來存放衛生紙的，所以，它們不能取代你現有的直立式或壁掛式衛生紙架。另外，在購買之前，你最好先考慮它們的擺放位置。有一些評論就提到，像是馬桶水箱或水槽這種曲面，就不太適合放置它們，因為這些小羊比較輕，而且是由光滑的塑膠製成，很容易滑落。因此，你可以嘗試把它們放在架子、窗台或邊桌上。還有一位顧客在小羊的腳下墊了一塊桌布，這樣既能固定住它們，又能起到一定的裝飾作用。

此外，和許多亞馬遜產品一樣，圖片並不總是能展現商品的實際實用性。例如，雖然圖片顯示這些支架可以疊放，但有評論者指出，由於支架底部扁平且捲紙筒呈弧形，因此很難堆疊而不傾倒。所以，在購買多套之前，請先確認浴室空間是否足夠，確保所有支架都能並排擺放。支架的羊頭設計可以適合多種不同尺寸的捲紙筒，但也有幾位評論者反映，羊頭有時還是會脫落。