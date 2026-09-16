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好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

編譯周靜芝/即時報導
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好市多（Costco）。（美聯社）
好市多（Costco）。（美聯社）

好市多（Costco）以寬鬆的退貨政策聞名，允許顧客無時間限制地退貨，甚至會員資格也可隨時取消；但退回給這家深受購物者喜愛的倉儲式賣場的那些商品，究竟去哪裡了？是否能讓其他人有便宜可撿？科技媒體Slashgear的一份新報告揭露了好市多如何處理這些可能塞爆公司倉庫的商品，以及對有興趣的買家有何限制。

Slashgear的報導詳細敘述了好市多的批發清倉拍賣計畫，藉此處理因各種原因無法再販售的大量退貨商品。

報導指出，好市多與一家名為B-Stock的公司合作，該公司同時也協助目標百貨（Target）和沃爾瑪（Walmart）等大型賣場處理多餘庫存。

透過B-Stock販售的商品，包括服飾、電子產品、大型家電、家具、玩具、食品及運動用品等。在B-Stock的拍賣會上，不僅能找到所謂的「開箱商品」，還有庫存過剩商品可供選購。

不過，對於想要參與的買家，有嚴格的規範。美國買家須提供各州有效的轉售證書（resale certificates），國際買家則須提供營業證明；換言之，這並非一般消費者可隨意走進店裡的購物活動。

好市多拍賣會上的商品雖經該公司的「退貨中心」篩選，但這些商品並未測試功能是否完好，僅以目視分級。保持原包裝的商品會被評為A級，而受損或零件缺失的商品則被評為D級。

此外，另一項不利因素是，在好市多清倉拍賣中購得的商品，不得在原始銷售地點5英里半徑範圍外轉售。

儘管標榜「零風險」退貨，好市多的耐心顯然也有極限。「消費者事務」（Consumer Affairs）網站指出，好市多會追蹤退貨紀錄，並標記那些涉嫌濫用這項寬鬆政策的購物者；該公司可因過度退貨而撤銷會員資格，但多少次才會被禁，仍屬未知。

該網站報導，員工經常抱怨顧客在購買數年後退還床墊、夏季過後退還戶外家具、節日過後退還枯萎的聖誕樹，以及在超級盃隔天退還大型電視機。

該零售商的退貨政策並不涵蓋大多數電子產品，電視、筆記型電腦、平板電腦、手機、智慧手表、投影機及大型家電等商品，均僅適用90天的退貨期限。

而某些商品則不可退貨，如機票與活動門票、禮品卡與商店卡、黃金與銀幣等貴金屬、在部分州的香菸與酒精飲料，以及客製化安裝的產品。

精華 FAQ

  • 好市多會將無法再販售的退貨或過剩庫存，交由合作的B-Stock進行批發清倉拍賣，讓符合資格的買家競標，避免大量商品堆滿公司倉庫。

  • 不能。美國買家必須提供各州有效的轉售證書，國際買家則要出示營業證明，因此這類拍賣主要面向轉售業者，而非一般民眾。

  • 清倉商品僅做目視分級、未測試功能，且不得在原始銷售地點5英里範圍外轉售；另外，好市多也會追蹤過度退貨紀錄，必要時可撤銷會員資格。

好市多 沃爾瑪 Target

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