汽油、柴油、潤滑油…大漲價 好市多機油更祭「限購令」

好市多（Costco）正對旗下Kirkland Signature機油實施限購。（美聯社）

據紐約郵報報導，好市多 （Costco ）正對旗下Kirkland Signature機油實施限購。背後原因，是全球合成潤滑油所需的一項關鍵原料供應短缺，導致成本與價格大幅上升。

過去一箱10夸脫（約9.5公升）的Kirkland機油最低售價約30美元，如今價格已接近58美元，幾乎翻了一倍。

目前，好市多限制會員每7最多購買兩組Kirkland機油，主要原因是高階基礎油（base oils）的供應持續受到生產中斷，以及中東地區局勢動盪的影響。

好市多官網目前列出的 Kirkland Signature 0W-20與5W-20全合成機油，均為兩瓶一組、總容量10夸脫，售價為57.99美元。

根據The Auto Wire報導，這一價格幾乎是Kirkland機油過去約30美元售價的兩倍。

此次供應緊張的核心，在於全球高階Group III基礎油供應不足。

Group III基礎油是一種經過高度精煉的石油 產品，廣泛用於製造全合成機油及低黏度機油。隨著供應量下降，合成潤滑油生產商取得原料的難度增加，最終也反映在成品價格上。

休士頓顧問公司總裁利波（Andrew Lipow）表示，目前供應最為吃緊的，正是製造合成潤滑油所需的高階基礎油。

利波告訴紐約郵報，卡達、阿拉伯聯合大公國（UAE）以及韓國，都是Group III基礎油的重要供應來源。這類基礎油主要用於合成機油及合成混合型機油，具有更優異的性能。

他指出，目前的供應緊張已開始向產業下游蔓延，包裝工廠率先受到衝擊，部分零售商也開始感受到影響。

其中最嚴重的事件之一，是卡達Shell Pearl天然氣轉液體（gas-to-liquids）工廠遭到破壞。根據ILMA資料，該設施原本每天可供應約3萬桶相關產品。

ILMA在4月表示，相關修復工作預計至少需要一年。

即使目前航運狀況已較先前改善，Group III基礎油的短缺仍未解除。原因在於受損的生產能力以及已經消耗的庫存，都無法在短時間內恢復。

因此，潤滑油調配商不得不積極尋找其他地區的Group III基礎油供應來源，包括韓國。然而，韓國本身也是中東原油的重要進口國，使全球供應鏈的壓力更加複雜。

好市多的Kirkland Signature合成機油，也因此成為受到全球Group III基礎油短缺影響的產品之一。

除了基礎油短缺之外，燃料價格近期也持續走高，進一步增加潤滑油產業的成本壓力。

美國能源資訊署（EIA）最新每週數據顯示，美國普通汽油平均價格為每加侖4.16美元，高速公路柴油價格則升至每加侖5.97美元，創下歷史新高。

而較近期的AAA數據顯示，柴油價格已突破每加侖6美元，普通汽油價格也接近每加侖4.29美元。

與此同時，原油價格重新突破每桶100美元，讓機油製造商面臨更大的成本壓力。

在原料供應本就吃緊的情況下，煉油商也更有誘因將原油投入利潤較高的汽油、柴油及航空燃油生產，進一步壓縮潤滑油產業可取得的原料供應。

對於機油這種保存期限通常較長、消費者甚至可以提前購買並囤放，以備日後換油使用的產品而言，好市多實施限購並不常見。

然而，隨著供應壓力持續增加，整個潤滑油市場的價格也已明顯上升。

數據顯示，成品潤滑油的生產者物價指數（PPI）在3月至8月期間上升約15.8%；另一項針對97種機油產品的產業調查則發現，2月至8月期間，零售價格上漲了24.2%。

根據產業報導，Valvoline曾表示，較高的潤滑油成本，已使一次換機油的費用增加約5至7美元。

更令人關注的是，這波供應緊張恐怕不會很快結束。

ILMA警告，美國基礎油市場可能會持續面臨供應壓力直到2027年。預計屆時，新的美國本土Group III基礎油產能才會陸續投入生產。

換句話說，在新產能正式到位之前，全球Group III基礎油的供應仍可能維持緊張，進而讓合成機油價格承受上行壓力。

對消費者而言，這也意味著過去以高性價比著稱的 好市多Kirkland Signature機油，短期內恐怕很難回到過去約30美元一組的低價。