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老化增厚腳指甲 讓這款指甲剪來收拾

編譯俞仲慈／即時報導
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特殊設計指甲剪。圖取自Amazon.com
特殊設計指甲剪。圖取自Amazon.com

隨著年齡增長，腳趾甲變厚是很常見的現象，加上雙腳長年擠壓在鞋子內，也可能導致腳趾甲外傷，一般市售指甲剪難以處理，所幸電商平台亞馬遜(Amazon)最近推出一款特殊設計指甲剪，堪稱修剪厚腳趾甲的救星，連年逾90歲的老人也讚不絕口。

根據哈芬登郵報(Huffington Post )報導，這款售價10元的指甲剪採用不銹鋼材質，搭配弧形且鋒利的刀刃，即使面對厚實或形狀不規則的指甲也能精準修剪，而且超寬的開口設計不僅能容納厚指甲，還清楚看到修剪過程，不會引起任何疼痛或不適，尤其堅固設計符合人體工學，有加固手柄易於抓握，槓桿結構也讓按壓修剪比一般指甲剪更容易上手。

一位使用者對這款指甲剪的實用性高度評價：「連我那位患有帕金森氏症的朋友也能用來修剪指甲。」甚至還有消費者以「熱刀切黃油」(running a hot knife through butter)一詞描述這款指甲剪毫無阻力且極其流暢的使用體驗。

不過這款指甲剪的刀刃極其鋒利，足以剪斷某些人猶如粗糙木頭般的厚指甲，因此幾乎所有消費者使用過後一致呼籲謹慎使用，避免傷及腳趾，一位亞馬遜買家在評論區留言：「要對付老人那種堅硬的指甲，效果極佳，但我現在都有點怕它，這簡直是指甲剪界的AK-47，專為厚腳趾甲設計，但不適合修剪纖細的手指甲。」

這款新產品附贈一個精緻的絲絨收納袋，以及一個用於打磨粗糙或參差不齊指甲邊緣的指甲銼，許多網友在得知這款性能卓越、僅售10元的指甲剪贏得諸多正面評價後，也決定入手希望一舉解決修剪厚腳趾的難題。

精華 FAQ

  • 它主打處理老化或受外傷後變厚、變硬的腳趾甲，讓一般市售指甲剪難以應付的情況變得更容易修剪，特別受到高齡族群關注。

  • 產品採不鏽鋼材質與弧形鋒利刀刃，搭配超寬開口、加固手柄與槓桿結構，既能容納厚指甲，也更好抓握、施力，修剪時更精準省力。

  • 多數人肯定它剪厚指甲非常順手，甚至形容像熱刀切奶油，但也提醒刀刃極其銳利，若用在較細薄的指甲或不慎操作，可能更容易傷到腳趾。

Amazon 亞馬遜 電商

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