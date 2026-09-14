Trader Joe's秋季10項新商品 近半與南瓜有關

美國連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）

秋天降臨Trader Joe's，眾多新上架商品就是最好的證明。這家廣受喜愛的連鎖超市剛推出2026年最新一波季節性商品，從甜點、簡易烘焙預拌粉，到南瓜 法式焦糖布丁，甚至還有節慶風格的義大利 麵，讓人忍不住想前往大肆採購。The Pioneer Woman雜誌列出以下10項隨時可為生活增添秋日風味的好物。

1. 楓糖奶油糖布朗迪預拌粉（Maple Butterscotch Blondie Baking Mix）

這款全新的楓糖奶油糖布朗迪預拌粉，讓秋季烘焙變得輕鬆許多，只需準備一顆蛋、一塊融化的奶油，再放入烤箱烘烤片刻即可；甚至還附有一包奶油糖糖漿，可淋在蛋糕表面。售價4.99元。(以下均以門市標示為準)

2. 蘋果派冰淇淋（Apple Pie à la Mode Ice Cream）

這款冷凍區新食品「蘋果派冰淇淋」將蘋果派的溫馨風味（包含甜蘋果與酥脆派皮碎粒）與滑順的香草冰淇淋完美融合，在無暇烘焙蘋果派的夜晚，也能輕鬆享用這道甜點。售價3.99元。

3. 南瓜燕麥小點心（Pumpkin Oat Bites）

這些小點心將濃郁的秋日風味濃縮於一口大小的零食中，無論是當作早餐、下午茶點心，或是放入午餐盒增添些許季節風情，都是輕鬆的選擇。這款飽足感十足且無麩質的小點心，以軟烤的全穀物燕麥為基底，內部則填滿香甜的南瓜餡。售價3.99元。

4. 橘瓣香脆義大利麵沙拉（Mandarin Crunch Pasta Salad）

義大利麵沙拉不一定專屬於夏天，這款橘瓣香脆義大利麵沙拉結合波浪寬麵與多汁橘瓣、清脆蘋果、酸香菲達起司、甜美乾燥蔓越莓、酥脆南瓜籽、帶胡椒味的芝麻葉及芹菜，並淋上義大利油醋汁拌勻，是道帶有甜、鹹味與酥脆口感的繽紛季節風味輕食。售價4.99元。

5. 秋收甜鹹零食綜合包（Autumn Harvest Sweet & Salty Snack Mix）

Trader Joe's為受歡迎的「甜鹹零食綜合包」注入季節氣息，推出全新「秋收甜鹹零食綜合包」。這款充滿節日氛圍的零食包匯集了糖衣迷你脆餅、焦糖爆米花、花生醬夾心巧克力杯、乾燥Pink Lady蘋果片、酥脆玉米片以及鹹味椒鹽脆餅塊，幾乎能滿足所有味蕾的渴望。售價4.99元。

6. 切片南瓜酸種麵包（Sliced Pumpkin Sourdough Bread）

就連早晨的吐司也能增添更多秋日氛圍。新款切片南瓜酸種麵包融合南瓜泥與肉桂、生薑及肉豆蔻，製成柔暖微甜，卻不似甜點的麵包；烤至金黃後塗上奶油，或塗上厚厚的南瓜醬，盡情享受秋日風情。售價4.99元。

7. 南瓜派香料巧克力脆片（Pumpkin Pie Spice Bark）

南瓜派香料巧克力脆片將兩種經典甜點的精華合體，打造出這款極具吸引力的零食。以融入溫暖南瓜派香料的綿密白巧克力為基底，再加入酥脆的椒鹽卷餅碎與薑餅碎，營造出豐富的口感層次；最後以黑巧克力裝飾，增添濃郁且微苦的對比風味。售價5.49元。

8. 粉紅胡椒芳緹娜起司（Pink Peppercorn Fontina Cheese）

若秋季餐桌上包含起司拼盤，新推出的粉紅胡椒芳緹娜起司絕對值得佔有一席之地。這款溫和、綿密、帶有淡淡堅果香的芳緹娜起司，表面鋪滿了粗碎的粉紅胡椒粒，入口時帶有令人愉悅的微辛口感。可搭配果乾與餅乾享用，淋上蜂蜜，或刨成薄片撒在沙拉上。售價6.99元。

9. 有機秋季葉形義大利麵（Organic Fall Leaf Shaped Italian Pasta）

用這款色彩繽紛、造型可愛的葉形義大利麵，將平凡的一碗義大利麵轉化為季節性的慶典。這款有機秋季葉形義大利麵質地飽滿，非常適合搭配喜愛的醬汁。無論是拌炒、烤成暖心的焗烤料理，或是搭配烤蔬菜，都能輕鬆製作出一道美味且吸睛的晚餐。售價2.49元。

10. 南瓜法式焦糖布丁（Pumpkin Flan）

南瓜派讓位吧，這個秋天，還有另一款值得品嘗的南瓜甜點。Trader Joe's的南瓜法式焦糖布丁口感綿密柔滑，上覆有一層焦糖，增添了恰到好處的甜味。最棒的是，拆開包裝即可直接享用。售價3.49元。