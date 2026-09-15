HUBLOT致敬Novak Djokovic

HUBLOT從希臘的聖托里尼落日得到靈感，發表兩只新款的暮光橙高科技陶瓷時計，帶來遠方的愜意假日聯想。圖／HUBLOT提供

宇舶表（HUBLOT）品牌大使約科維奇(Novak Djokovic)日前在溫布頓 公開賽挺進四強，並贏取生涯第107場溫網勝利、改寫男單最多勝場紀錄。宇舶表也同步推出限量8只的Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT綠茵款，向這份戰績致意。

該限量表款上市發表即完售，原因是表款具有「勝場數連動限量編號」的機制，意即會隨Djokovic持續締造新紀錄而增加編號，讓表款本身和球員生涯一起前進。對收藏家而言，HUBLOT Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT綠茵款不僅是一款紀念表，更是能隨歷史更新、賦予全新意義的收藏等級複雜時計。

表款另一亮點更在於表款所使用的HUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，是透過雷射雕刻打造0.55毫米立體網格結構，將網球拍線床意象直接轉化為面盤設計。機芯內還融入Djokovic專屬「ND1」標誌，背面可見發條盒運作，搭配黃綠色絨面質感與白色S形曲線，讓整體視覺更接近一顆被封存於機芯中的網球。

在材質上，這只表同樣強調突破。44毫米霧面綠色高科技複合材質表殼，融入Djokovic實際穿過的12件Polo衫與12支網球拍，讓個人記憶直接進入表身。整表含表帶重量約56公克，比真實網球還輕。

暮光橙陶瓷表款

聖托里尼落日為靈感

此外，宇舶HUBLOT近日也以被譽為「全球最美夕陽」的希臘聖托里尼落日為靈感，發表全新「暮光橙」彩色陶瓷系列表款；主打款包含Big Bang暮光橙鈦金陶瓷計時碼表與Big Bang暮光橙陶瓷三針腕表，將愛琴海的夕陽餘暉與度假姿態，轉化為手上的亮彩愜意。

系列表款悉數聚焦於「暮光橙」主色調，在夏日陽光映照下，更襯出小麥肌或白皙膚色。品牌宛如將聖托里尼經典的白牆建築、蔚藍海岸與夕陽金色光影轉化為視覺，無論搭配亞麻襯衫、泳池畔泳裝或派對洋裝，都能從白晝一路優雅迎向深夜派對。

重頭戲Big Bang計時碼表是以拋光暖橙陶瓷表圈搭配上輕盈的緞面拉絲鈦金屬表殼，42毫米寬、14.5毫米厚的表殼內使用了HUBLOT自製的MHUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，由354個零件組成的機芯具穩定的導柱輪與72小時動力儲存。

另一款專為女性量身打造的33毫米三針腕表則表殼、表面、表帶皆運用以暮光橙色，散發愜意的度假氛圍。

約科維奇配戴Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT綠茵款，呈現經典的溫布頓綠色。圖／HUBLOT提供

Big Bang陀飛輪Djokovic GOAT綠茵款，霧面複合材質、44毫米、HUB6035自製陀飛輪機芯、時間顯示。圖／HUBLOT提供

將網球拍線床意象直接轉化為面盤設計，讓Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT綠茵款充滿了視覺玩趣。圖／HUBLOT提供