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Boucheron浪漫與珍貴的再定義

記者釋俊哲／專題報導
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Boucheron Carte Blanche, Human Being系列高級...
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列高級珠寶項鍊並可拆卸變化，展現轉換式珠寶的多元可能。圖／Boucheron提供

身為人類，是什麼讓我們相似、又是什麼讓我們展現了個體的差異？簡單的問題、卻是龐雜難以回覆且值得深思長考的大哉問。

高級珠寶品牌Boucheron近日發表了2026年Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列，5款高級珠寶的形體輪廓100%一樣，但發散、投射成為了花、雨、光、刺青以及千鳥紋5個主題，重新思考了我們如何定義珍貴？以及獨一無二的哲學性答案。

5款高級珠寶同一種輪廓

為什麼5款高級珠寶都選用了同一種輪廓形式？起因於數年前品牌創意總監Claire Choisne一次和AI的對話，她嘗試透過人工智慧尋求高級珠寶的原點，而她所得到的答案則是Cluster、也成為5款高級珠寶都選用Cluster項鍊的初衷，但5款高級珠寶項鍊都大異其趣，透過雷射創造出幾何形象、將鑽石封藏固定在植物性樹脂、Glyptic雕刻等多重技法，創造出豐盛感受、結合古老記憶的圖騰、不規則的靜謐詩意......讓人們感受到美、感受驚訝、感受難以言語形容的觸動，這正是身為人類何以相似、何以相異，以及人類存在價值的各種答案可能。

像是耗費約1,990小時的Checkers主題項鍊在總重1,535克拉縞瑪瑙上，將原本常見於織品布料的千鳥格、透過Femtosecond雷射創造出深度與形體之美，也賦予硬寶石柔美、貴族的意象；Tatto主題項鍊則從人類皮膚上的視覺藝術得到靈感，並選用Boucheron的經典元素，如罌粟花、喜鵲、蟬、蛇與植物葉飾，透過Glyptic雕刻技法，在煙晶的表面創造出宛如淺浮雕的立體效果，為古典形式注入了桀驁不馴的浪漫。

Rain主題項鍊將心動定格

Flower主題項鍊則邀請微型彩繪藝術家參與，每一顆粉紅石英都在放大鏡前被仔細端詳、勾勒出盛開的繁花（華），單顆寶石就需耗時約10小時，宛如一幅穿戴上身的法式王族花園，整款製作工時約需3,290小時。

最令人怦然心動的要屬Rain主題項鍊，Claire Choisne再度展現其對材質、形式呈現的大膽創意，工匠先以水晶精雕出中空輪廓，再於其中注入植物性樹脂，最後依精算後的順序將鑽石手工鑲嵌其中，像是老古年代封存的化石，將心動、回憶、美好，逐一封存定位。

同時，Boucheron為了追求透明空靈的極限，在Rain項鍊的連接結構也密鑲鑽石，讓支撐結構幾乎逃逸於既有視線，讓項鍊呈現終極的輕若無物、也讓思緒無限飄散、如入無人之境。

深茶色的煙晶裡，被Boucheron藏入了源自維多利亞時期的圖騰，宛如寶石刺青，...
深茶色的煙晶裡，被Boucheron藏入了源自維多利亞時期的圖騰，宛如寶石刺青，展現特異的、桀驁不馴的存在。圖／Boucheron提供

為了將千鳥格紋刻畫在寶石上，Boucheron並使用傳統運用於高級製表領域的Fe...
為了將千鳥格紋刻畫在寶石上，Boucheron並使用傳統運用於高級製表領域的Femtosecond Laser技術，可避免對寶石造成損傷。圖／Boucheron提供

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Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Flower高級珠寶項鍊。圖／Boucheron提供

Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Ra...
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Rain高級珠寶項鍊。圖／Boucheron提供

在密封的植物性樹脂內，鑽石像是一段心事或一個記憶點，被封存「定錨」在珠寶內。圖／...
在密封的植物性樹脂內，鑽石像是一段心事或一個記憶點，被封存「定錨」在珠寶內。圖／Boucheron提供

從打磨、拋光、鑲嵌、定格，一款Carte Blanche, Human Bein...
從打磨、拋光、鑲嵌、定格，一款Carte Blanche, Human Being系列Rain高級珠寶項鍊的成形猶如大氣流轉，也暗喻著宇宙不可言說的詩意真理。圖／Boucheron提供

Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Ch...
Boucheron Carte Blanche, Human Being系列Checkers高級珠寶項鍊。圖／Boucheron提供

Flower主題項鍊的每一顆粉紅石英都經歷的微繪技法、單顆寶石就需耗時約10小時...
Flower主題項鍊的每一顆粉紅石英都經歷的微繪技法、單顆寶石就需耗時約10小時，將芬芳意念封存入項鍊內、暗香流動。圖／Boucheron提供

精華 FAQ

  • 品牌以2026年Carte Blanche Human Being高級珠寶系列為主軸，讓5款作品共享同一輪廓，卻各自延伸成不同主題，用來思考珍貴、個體差異與人類存在的意義。

  • 起點來自創意總監Claire Choisne與AI的對話，她從中得到Cluster作為高級珠寶原點的答案，因此以相同結構作為創作基礎，再用不同技法與材質發展出多樣面貌。

  • Flower邀請微型彩繪藝術家在粉紅石英上描繪繁花，工時繁複如法式花園；Rain則以水晶、中空結構與植物性樹脂封存鑽石，營造出輕盈如幻、將心動定格的效果。

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