4款實用小夜燈 半夜起床不怕跌倒

一組共兩個LED夜燈的包裝。圖取自Amazon.com

不少人都有這樣的經驗︰半夜醒來上廁所、手機傳來訊息要看看、又或看看孩子睡得怎麼樣……等等，若然為防摔倒而打開天花板亮燈，之後要再入睡肯定不容易，現在有些小夜燈或許能幫助解決這些煩惱。

網媒赫芬頓郵報 (HuffPost) 的的購物與生活方式專欄作家佐维基安(Haley Zovickian) 最近撰文說，她之前同樣遇到這些問題，現在就把廁所、廚房以及昏暗的樓梯間都裝上了旋轉LED夜燈，而且不會佔用上方或下方的插座空間。

這些小夜燈都是帶有光感應功能，白天自動關閉，黃昏時房間變暗後會自動亮起。在半夜漆黑的環境裡，發出的柔和光線會讓人輕鬆看清周圍環境，活動自如，最重要的是不會給亮光刺眼，可以360度旋轉，這樣就可以把光線直接照射到想要的地方。

在市場上，這類LED小夜燈並不少，佐维基安特別介紹其中4種︰

第一種是一組共兩個LED夜燈的包裝，也是亞馬遜 網站最暢銷的光感應插電式小夜燈，發出的暖白光可以照亮浴室、嬰兒房、走廊、廚房等。

除了暖白光，它們還有發出冷白光或循環變換彩虹色的款式，而這項酷炫功能肯定會受到孩子們的喜愛。

第二種是可以調校亮度的超亮LED夜燈。

它可調整的亮度，從0流明 (lumens) 到100流明不等，同樣具有光感應功能，白天會自動關閉，黃昏時自動開啟。流明是光通量(Luminous flux)的國際單位，是光源的整體亮度。

第三種是一組共6個包裝的琥珀色LED燈。這款光感應燈除了在昏暗時會自動亮起，最特別是它的外型超薄，款式最新。

一組共6個包裝的琥珀色LED燈。圖取自Amazon.com

第四種是兩組包裝的感應式可調光亮度夜燈。

這款感應式夜燈，在黑暗中若然感應到有東西移動時，就會自動亮起柔和的白光，並在沒東西移動後60秒，就會自動關閉。消費者可以選擇關閉這個功能，使夜燈始終開啟或始終關閉。它可以調整亮度，從柔和的30流明到明亮的60流明。

這種具感應功能的小夜燈，是安裝在車庫、衣櫥等昏暗區域的理想選擇，由於它可自動關閉，自然也節省電費。

除了白光，它還有藍、紫、綠等多種彩色燈光可供選擇。

兩組包裝的感應式可調光亮度夜燈。圖取自Amazon.com