除了「奧德賽」…電影院今夏靠一零食外賣大賺

隨著全國民眾重新發現在影廳觀賞最新好萊塢大片的經典樂趣，全美各地影院業者表示，今年夏天是近年來消費額最高的檔期。路透

美國人重新湧向電影院 了，而吸引他們回歸的理由不僅是為了看電影；對大多數寧可窩在家裡觀看串流平台影片的人，讓他們無法抗拒的是電影院外賣的超大袋爆米花。

紐約郵報報導，隨著全國民眾重新發現在影廳觀賞最新好萊塢 大片的經典樂趣，全美各地影院業者表示，今年夏天是近年來消費額最高的檔期。根據娛樂數據分析公司Rentrak的資料，5月至8月期間，國內票房收入高達46.1億元，是自2013年以來的最佳成績。

但連鎖影院指出，就連那些仍堅拒出門、死抱串流服務的觀眾，也找到趕上這股熱潮的方式，那就是訂購外帶超大袋爆米花。在全美擁有約850間影院的AMC近日表示，外送食品銷售額較去年同期成長近50%。

與Doordash、Uber Eats和Grubhub等主要外送平台的合作，為該連鎖影院帶來豐厚利潤；而最暢銷的電影院零食非爆米花莫屬，尤其是AMC的「巨無霸爆米花」（Megabag），這是一款專為外帶設計的超大份量爆米花，附帶奶油醬，網購不含手續費與小費的售價約為24.99元。

AMC媒體關係經理肯納德（Cassie Kennard）表示，雖然在電影院大吃新鮮爆米花和其他零食的體驗難以取代，但人們也希望在家中享受同樣的食物，無論是為了舉辦電影之夜、聚會，還是只因為想吃。

在爆米花與糖果愛好者助攻下，AMC在7月底創下106年來史上最高的單周末營收紀錄；這主要歸功於「蜘蛛人：重生日」（Spider Man: Brand New Day）的上映，以及「奧德賽」（The Odyssey）持續不墜的高人氣。

7月29日至8月2日期間，AMC全球共吸引1020萬名影迷，其中北美票房為3.55億元，全球總票房達9.27億元。該公司表示，在觀眾消費熱潮的帶動下，個人餐飲銷售額亦創下單周末新高。

根據財務報告，截至目前，AMC在餐飲類別的營收已達9.234億元，較去年同期增加18%。