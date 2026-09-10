鋁製滑動式藥盒 攜帶方便且不易受潮

鋁製藥盒。圖取自Amazon.com

對於每天需要服藥的民眾來說，市售廉價塑膠藥盒不是蓋子容易打開或內容物被一眼看透，相當困擾，所幸電商 平台推出一款既方便攜帶又不失隱密的藥盒，儘管價格略高，但深獲消費者好評，大讚物超所值。

根據新聞網站Huffington Post報導，這款藥盒售價33元，價格不菲，不過有消費者使用過後，對於這款精緻小巧的藥盒讚不絕口表示：「我厭倦那些塑膠藥盒，用不了多久蓋子就壞掉，這款藥盒製作精良，我覺得可以用很多年，所以即使價格略高，也是物有所值。」另一位則強調：「我可以一直用下去，不像那些塑膠藥盒，我總是把它們扔進垃圾桶，從長遠來看更省錢。」

這款聚合物製成的藥盒分有七格，分別標示每個星期，而且每隔都有放置大、中、小號藥片的空間，外殼採用耐用鋁材並配有矽膠密封圈，確保藥物保存安全與隱蔽性，同時位於藥盒末端的木質裝飾以箭頭記號，標示朝上方向，讓使用者可以安心打開藥盒，不必擔心裡面的藥片會灑出來。

有網友分享表示：「我已經使用這款藥盒一年多了，它還陪我出國旅行。」並補充道：「很多細節往往容易被忽略，例如這款藥盒較不易受潮，不會讓藥片粘在一起，而且尺寸大小合宜，可以輕鬆放進背包或旅行包的小口袋，甚至放進工作褲口袋，加上手感舒適，無論放在哪裡都很美觀，是一款與眾不同的藥盒，不會讓人聯想到普通藥盒，它還能容納不少保健品。 」

這款藥盒長6.5吋，可以輕易放進包包或行李箱，方便出門攜帶，鋁製外殼具保護作用，預防藥片被壓碎，而且造型簡潔堅固，頗受消費者青睞，一位網友半開玩笑表示：「這是一款外觀時尚的好產品，我覺得在40歲時，使用爺爺那款印著星期幾大字的藥盒會過於年輕。」並強調：「我想要一個能提醒我吃維他命的東西，但又不會讓我覺得應該要穿上毛衣或者使用『用餐』(supper)一詞來提醒自己。」

這款鋁製藥盒還具有防刮與防指紋功能，所以使用時不用小心翼翼，目前廠商推出六種顏色：白色、黑色、藍色、粉紅色、灰色和銀色，任君挑選。