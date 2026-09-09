這款9吋派盤 獲「消費者報告」背書

USA Pan派盤。圖取自Amazon.com

在家自製各種派時，最令人失望的，莫過於發現烘烤後精心製作的派皮色澤依然蒼白，或者更糟的是，底部濕軟；而選擇合適的派盤則扮演了重要的角色，在烘烤時能帶來明顯差異。非營利組織產品測評雜誌「消費者報告」（Consumer Reports）對七款熱門派盤進行測試，其中USA Pan 9 吋派盤在綜合評比上表現最佳。

為進行比較，「消費者報告」選取了金屬、玻璃和陶瓷材質的派盤，並以完全相同的藍莓 派來測試。測試人員針對影響可用性與烘焙成果的數項因素進行比較，其中包括最重要的派皮及其烘烤均勻程度。報告指出，該測試特別著眼於「能烤出酥脆且色澤均勻派皮」的產品。

「消費者報告」同時檢視製造商關於產品是否不含潛在有害物質的聲明，包括備受爭議的雙酚A（BPA）、聚四氟乙烯（PTFE）及多氟烷基物質（PFAS）。對於擔心不沾鍋中化學物質的消費者而言，這些因素尤為重要。

「消費者報告」為何推薦USA Pan的派盤

由於受測的皆為知名品牌廚具，細節往往能決定高下；儘管所有七款派盤包括King Arthur、Le Creuset、Oxo、Pyrex、Staub及Williams Sonoma的產品都能烤出令人滿意的派，「消費者報告」指出，表現較佳的產品不僅在於派皮能成功烤出金黃色澤，更在於清潔起來更為輕鬆。至於「消費者報告」選中的USA Pan產品，其優異表現歸功於專利矽膠不沾塗層「Americoat」；該塗層形成無毒且不沾的表面，特別標明不含所有令人眼花撩亂的添加劑，包括PTFE、PFOA、PFOS、PFAS、BPA以及鉛。

USA Pan 9吋派盤所採用的材質，使其特別適合烘烤出完美的派皮，這也是烘焙愛好者下次製作派時或許會考慮使用金屬烤盤的原因。該公司指出，其鍍鋁鋼材質能有效均勻導熱，進而幫助派皮均勻烘烤並讓表面上色，即使是多汁水果餡料容易積聚、導致派皮變軟的底部也能保持均勻。此烤盤的底部並非完全平滑，而是採用USA Pan獨有的波紋表面，據稱有助空氣更均勻循環，烘烤出完美的金黃酥脆派皮。

雖然價格並非「消費者報告」測試中的決定因素，但USA Pan這款產品的高性價比仍值得參考；此派盤售價約20元，可透過亞馬遜等網站購得。