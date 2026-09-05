不給小費就漲價？3杯奶昔突貴1.5美元 華人熱議哪裡出問題

美國網友到速食餐廳消費發現若不給小費品項單價就上漲，引發熱議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 機場Shake Shack奶昔在未付小費後意外漲價，引發爭議。

機場Shake Shack奶昔在未付小費後意外漲價，引發爭議。 重點二： 店家與HMSHost澄清，事件是自助點餐機系統故障並已修復。

店家與HMSHost澄清，事件是自助點餐機系統故障並已修復。 重點三：事件折射美國小費文化擴張，消費者對隱性壓力不滿。

美國小費 文化近年從傳統餐廳擴展至咖啡店、外帶櫃檯甚至自助點餐機，讓不少消費者感到壓力。一名小紅書 網友「小姨Priscilla」近日分享，美國一對夫妻在機場Shake Shack自助點餐時，選擇不支付小費後，3杯奶昔竟突然漲價1.5美元，影片迅速引發「不給小費就加價」的質疑。不過，業者隨後否認設有相關制度，強調事件源於點餐系統故障。

影片當中所述事件發生在鹽湖城國際機場，一位美國白人為驗證妻子的發現，透過自助點餐機選購草莓、香草及餅乾奶油等3杯奶昔。畫面顯示，飲品原本每杯為5.99美元，訂單小計為18.46美元；當他在小費頁面按下「No Tip」後，系統隨即跳出價格更新通知，每杯價格變成6.49美元，小計也升至19.96美元，相當於每杯多收0.5美元。

影片曝光後，不少人直覺認為這是變相收取「不給小費罰款」。Shake Shack隨後回應，依顧客是否支付小費調整餐點價格，並非公司或授權店的政策；該門市由機場餐飲業者HMSHost經營，經調查後確認是自助點餐機技術錯誤，與顧客的小費選擇無關，系統問題也已修復。

「小姨Priscilla」認為，事件即使最終證實只是技術故障，仍反映美國消費者對小費制度的不滿。過去小費大多出現在有人協助點餐、送餐及收拾桌面的餐廳，如今消費者自行點餐、付款甚至取餐，結帳螢幕仍可能出現20%、25%或30%的選項。店員站在面前等待操作，也容易形成無形壓力，讓部分顧客明知可以不付，仍因害怕被認為吝嗇而勉強選擇小費。

留言區多數網友質疑，為何技術錯誤總是讓消費者多付錢，也有人不相信價格變動只是單純故障。不過，另一派則替服務人員發聲，認為問題源於部分餐飲業者將薪資責任轉嫁給顧客，使員工高度依賴小費維生。

「小姨Priscilla」也說明，自己並非反對服務人員收取小費，若確實獲得良好服務，願意支付甚至多給；真正難以接受的是幾乎沒有服務或態度不佳，系統仍預設顧客應支付高額小費。這起烏龍雖已落幕，卻再次凸顯美國小費場景日益擴張，以及價格與附加費用透明化的重要性。