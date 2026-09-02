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好市多南瓜奶酥馬芬回歸 今年比去年還便宜

編譯尤寶琪／即時報導
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倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）
倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

秋天來臨，溫暖舒適的烘焙食品和秋季特色甜點也終於回歸市場，當你沒時間自己動手時，它們隨時都能滿足你的需求。

其中有一款，深受好市多(Costco)會員青睞，讓他們每年都翹首以盼。這是一款很經典的甜點，但據說好市多的版本，比其他超市的都更勝一籌，讓顧客們對它不但愛不釋手，還會多買一些，囤在冰箱裡。

這款深受喜愛的甜點，就是好市多Kirkland Signature南瓜酥粒瑪芬(Pumpkin Streusel Muffins)。

Costco 的 Kirkland Signature 南瓜酥粒鬆餅又回來了！這款被@costcobuys在好市多門市發現的「溫暖秋季烘焙好物」，雖然外觀每年略有變化，但每到秋季，會員們都會蜂擁至好市多門市搶購囤貨，將剩餘的瑪芬冷凍起來，留待以後享用。2026年的八個裝售價6.99元，社交媒體上的粉絲表示，這款瑪芬冷凍和解凍後口感都非常好。

好市多會員@meganandmaddie在Instagram上分享了一段關於這款新瑪芬的影片，從打開包裝的那一刻起，就一直讚不絕口。影片中指出，瑪芬香氣撲鼻，口感「濕潤但頂部酥脆」，而且南瓜香料味濃鬱。

一位粉絲在影片下評論道：「買了，太喜歡了，我把它們一個個用保鮮袋包起來了。」還有幾位粉絲表示，他們現在得再去好市多買這些瑪芬了。

Reddit上的粉絲也贊同這種說法。「它們冷凍效果非常好，」一位Reddit用戶說，「把它們切成兩半，用Kirkland那種超棒的保鮮膜包起來，然後放進冰箱冷凍。」

在另一個Reddit貼文中，一位網友說他「循著那道光芒來到了烘焙區」，抵達的瞬間馬上入手，說它們「完全符合我的口味」。他還補充說：「我得趕緊把這些鬆餅塞進冰箱，不然明天一盒八個就全吃光了。」其他顧客也指出，這款瑪芬是好市多熱門奶油肉桂糖磅蛋糕(Butter Cinnamon Sugar Loaf Cake)的絕佳替代品，而這款奶油肉桂糖磅蛋糕可是出了名的難買。

精華 FAQ

  • 這次回歸的是好市多Kirkland Signature南瓜酥粒瑪芬，屬於秋季限定烘焙品。文章指出它每年都會吸引會員搶購，甚至有人會多買幾盒冷凍保存。

  • 2026年八入售價為6.99元，且被粉絲形容香氣濃、口感濕潤但表層酥脆，南瓜香料味也很明顯，因此被認為相當超值。

  • 粉絲認為它冷凍與解凍後仍保持良好口感，方便囤貨；另外也有人覺得它可替代難買的奶油肉桂糖磅蛋糕，因此更受歡迎。

好市多 Costco 南瓜

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