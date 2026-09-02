好市多南瓜奶酥馬芬回歸 今年比去年還便宜

倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

秋天來臨，溫暖舒適的烘焙食品和秋季特色甜點也終於回歸市場，當你沒時間自己動手時，它們隨時都能滿足你的需求。

其中有一款，深受好市多 (Costco )會員青睞，讓他們每年都翹首以盼。這是一款很經典的甜點，但據說好市多的版本，比其他超市的都更勝一籌，讓顧客們對它不但愛不釋手，還會多買一些，囤在冰箱裡。

這款深受喜愛的甜點，就是好市多Kirkland Signature南瓜 酥粒瑪芬(Pumpkin Streusel Muffins)。

Costco 的 Kirkland Signature 南瓜酥粒鬆餅又回來了！這款被@costcobuys在好市多門市發現的「溫暖秋季烘焙好物」，雖然外觀每年略有變化，但每到秋季，會員們都會蜂擁至好市多門市搶購囤貨，將剩餘的瑪芬冷凍起來，留待以後享用。2026年的八個裝售價6.99元，社交媒體上的粉絲表示，這款瑪芬冷凍和解凍後口感都非常好。

好市多會員@meganandmaddie在Instagram上分享了一段關於這款新瑪芬的影片，從打開包裝的那一刻起，就一直讚不絕口。影片中指出，瑪芬香氣撲鼻，口感「濕潤但頂部酥脆」，而且南瓜香料味濃鬱。

一位粉絲在影片下評論道：「買了，太喜歡了，我把它們一個個用保鮮袋包起來了。」還有幾位粉絲表示，他們現在得再去好市多買這些瑪芬了。

Reddit上的粉絲也贊同這種說法。「它們冷凍效果非常好，」一位Reddit用戶說，「把它們切成兩半，用Kirkland那種超棒的保鮮膜包起來，然後放進冰箱冷凍。」

在另一個Reddit貼文中，一位網友說他「循著那道光芒來到了烘焙區」，抵達的瞬間馬上入手，說它們「完全符合我的口味」。他還補充說：「我得趕緊把這些鬆餅塞進冰箱，不然明天一盒八個就全吃光了。」其他顧客也指出，這款瑪芬是好市多熱門奶油肉桂糖磅蛋糕(Butter Cinnamon Sugar Loaf Cake)的絕佳替代品，而這款奶油肉桂糖磅蛋糕可是出了名的難買。