關注商品「單位價格」每一分錢都花得更值

要讓錢花得更值，一個簡單的方法就是了解「單位價格」。（路透）

物價不斷攀升，新的關稅 戰更影響了生活用品的成本，採購日常用品已成為許多美國人的預算挑戰；此刻，都必須尋找新的方法來節省開支，讓每一元都花在刀口上。雅虎 （Yahoo）新聞網站報導，要讓錢花得更值，一個簡單的方法就是了解「單位價格」（unit pricing）。

什麼是單位價格？

單位價格是指商品每計量單位的成本，也就是食品每盎司、每磅、每夸脫或每件的價格；它將商品的總價拆解成更易掌握、且能以同類比較的方式，讓消費者能以數量來評估價值，而非被美觀的包裝所迷惑。

例如兩罐花生醬，一罐是16盎司裝、售價3.2元，另一罐是28盎司裝、售價5.32元，單位價格有助判斷哪一罐能用同樣的錢買到更多。在此情況下，前者單位價格為每盎司0.2元，後者為0.19元。

在精確的比較下，不僅知名品牌與平價商品之間，連不同容量、包裝形式，甚至特價與原價商品，均能穿透行銷花招，展現商品真實、原始的價值。

如何計算單位價格？

多數商店會在標籤上標示單位價格，但若未標示，也能用計算機或手機自行計算。基本公式為，總價 ÷ 單位數量 = 單價。

例如正打算購買一包12捲、每捲80張的紙巾，價格為18元。首先，計算總張數為12捲 × 80張 = 960 張；接著，將價格除以總張數，18元 ÷ 960張 = 每張0.01875元。這就是單位價格，現在可以用這個數字，與另一款乍看更便宜、但每捲張數較少的包裝進行比較。

另一訣竅是，需仔細查看計量單位；有時，某個標籤標示的是每盎司價格，而另一個則標示的是每磅價格，若不將單位轉換為一致，便難以比較。

關注單位價格能省錢的5個理由

1. 找出更划算的選擇（即使不那麼明顯）

大包裝不一定更划算。製造商深知消費者常認為大量購買更便宜，因此有時會提高「超值裝」產品的價格。計算單位價格能立刻識破這種伎倆，發現大包裝未必都是更好的選擇。

2. 跨品牌進行同類比較

假設正在選擇某品牌的穀物片與超市自有品牌商品，雖然包裝與價格可能不同，但單位價格能顯示哪款能用一元買到更多的穀物片。記得需比較相同的計量單位，而非包裝大小與總價。

3. 不為促銷活動所惑

促銷活動常會誤導消費者，「買二送一，5元」的優惠看似很棒，但如果單位價格仍高於競爭對手的正常價格，那就不值一顧了。單位價格有助避免被浮誇的促銷活動所迷惑。

4. 避免浪費與過度購買

稍微計算一下，可防止因誤判大包裝較實惠而衝動購物。有時，大包裝產品的單位價格雖最低，但如果知道在過期前無法用完，仍非划算的選擇。單位價格有助權衡成本與實際用量。

5. 在不犧牲品質下善用預算

消費時不應以最便宜為優先考量，尤其是當這意味要購買不喜歡的品牌時。透過單位價格比較，能做出較深思熟慮的選擇；或許願意為有機產品多花一點錢，但仍能從該類別中挑選出性價比最高者。