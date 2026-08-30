「祖母級」嬰兒衣物去漬劑 對付咖啡、紅酒污痕也有效

洗衣示意圖。（取自123RF）

一款好的、可隨身攜帶的去漬劑，絕對是必備品；尤其當外出用餐時，不小心把醬料灑在心愛的衣物時。亞馬遜 （Amazon）網站購物者對一款有超過90年歷史的Dreft衣物去漬噴霧，平均給予4.6星好評，誇讚該產品「溫和而有效」。

Dreft於1933年問世，為美國首款合成洗滌劑；如今這個老字號品牌主要推出針對家長的產品，專為尋求溫和且對嬰幼兒安全的清潔與洗衣用品所設計，其中便包括去漬噴霧。但即使家裡沒有小寶貝到處搗亂，這款噴霧也能輕鬆應對衣物、寢具、毯子等各種污漬。

一位購物者開心地說，她的衣服上沾過孩子的便便、血跡和吐奶，這款去漬噴霧都能清除，即使陳年污漬也不例外；朋友還告訴她，Dreft甚至能把紅酒 漬從白襯衫上洗掉。 其他使用者也提到，這款噴霧能有效去除咖啡 和果汁污漬、熨斗留下的鏽漬，以及起司通心粉漬等。

由於專為嬰兒衣物設計，Dreft配方溫和且低過敏性，成分完全源自植物，不含染料、磷酸鹽與防腐劑。使用者表示，與某些刺激性較強的去漬劑不同，這款產品的氣味溫和且沒有化學味，也不會讓衣物褪色。

Dreft去漬噴霧也讓顧客不斷回購，稱它為「神物」。一位網友分享說，她懷第一胎時收到這款產品作為禮物，5年來便一買再買，用來處理各種污漬；現在她已將這款噴霧加入定期回購清單。

消費者可在亞馬遜買到兩瓶裝的旅行組（每瓶3盎司），售價9元（價格以網站標示為準）；或前往目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）選購更大的24盎司裝。沃爾瑪的大瓶裝售價不到5元，性價比極高。