我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭16校拒絕後進Google 華裔生控告招生歧視獲進展

瑞士街頭台灣人CPR救人 英勇事蹟登當地媒體

「祖母級」嬰兒衣物去漬劑 對付咖啡、紅酒污痕也有效

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洗衣示意圖。（取自123RF）
洗衣示意圖。（取自123RF）

一款好的、可隨身攜帶的去漬劑，絕對是必備品；尤其當外出用餐時，不小心把醬料灑在心愛的衣物時。亞馬遜（Amazon）網站購物者對一款有超過90年歷史的Dreft衣物去漬噴霧，平均給予4.6星好評，誇讚該產品「溫和而有效」。

Dreft於1933年問世，為美國首款合成洗滌劑；如今這個老字號品牌主要推出針對家長的產品，專為尋求溫和且對嬰幼兒安全的清潔與洗衣用品所設計，其中便包括去漬噴霧。但即使家裡沒有小寶貝到處搗亂，這款噴霧也能輕鬆應對衣物、寢具、毯子等各種污漬。

一位購物者開心地說，她的衣服上沾過孩子的便便、血跡和吐奶，這款去漬噴霧都能清除，即使陳年污漬也不例外；朋友還告訴她，Dreft甚至能把紅酒漬從白襯衫上洗掉。 其他使用者也提到，這款噴霧能有效去除咖啡和果汁污漬、熨斗留下的鏽漬，以及起司通心粉漬等。

由於專為嬰兒衣物設計，Dreft配方溫和且低過敏性，成分完全源自植物，不含染料、磷酸鹽與防腐劑。使用者表示，與某些刺激性較強的去漬劑不同，這款產品的氣味溫和且沒有化學味，也不會讓衣物褪色。

Dreft去漬噴霧也讓顧客不斷回購，稱它為「神物」。一位網友分享說，她懷第一胎時收到這款產品作為禮物，5年來便一買再買，用來處理各種污漬；現在她已將這款噴霧加入定期回購清單。

消費者可在亞馬遜買到兩瓶裝的旅行組（每瓶3盎司），售價9元（價格以網站標示為準）；或前往目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）選購更大的24盎司裝。沃爾瑪的大瓶裝售價不到5元，性價比極高。

精華 FAQ

  • 因為Dreft自1933年問世，已有超過90年歷史，原本就是美國早期合成洗滌劑品牌，如今則以嬰幼兒用品定位推出溫和去漬產品。

  • 使用者回饋它能清除孩子便便、血跡、吐奶、紅酒、咖啡、果汁、鏽漬與起司通心粉漬等，連陳年污漬也常能有效去除。

  • 它主打低過敏、植物來源，不含染料、磷酸鹽與防腐劑，氣味也較溫和；亞馬遜旅行組2瓶售價9元，沃爾瑪大瓶裝則不到5元。

紅酒 咖啡 亞馬遜

上一則

理財網紅：美國平民百萬富翁 都有一共同特質

下一則

費德勒進網球名人堂 盤點另類數據：我戴過超過5000條頭帶

延伸閱讀

辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效

辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效
好市多鼻腔噴霧 緩解乾燥氣候不適

好市多鼻腔噴霧 緩解乾燥氣候不適
物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版
好市多買馬賽皂回家就切絲 她曝萬用法：不只能洗澡

好市多買馬賽皂回家就切絲 她曝萬用法：不只能洗澡

熱門新聞

將花椰菜直接放入滾水中，可以縮短加熱時間，有助於減少水溶性營養成分流失，同時也比較容易維持鮮綠色澤與爽脆口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cats Coming ）

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

2026-08-24 22:25
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

2026-08-28 23:35
三生肖在8月下旬都將迎來顯著的「人脈爆發期」，接下來的關鍵突破口就藏在人際互動中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

2026-08-25 22:25
鮭魚擁有超強抗氧化力，是營養師推薦的7大奇蹟食材之一，中高年族群可透過回春飲食維持體力並延緩老化。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Farhad Ibrahimzade）

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

2026-08-26 20:25
如果有家人可以從你的銀行帳戶資金中受益， 需要指定一位或多位家庭成員為受益人。（美聯社）

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

2026-08-29 10:52
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家