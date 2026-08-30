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多功能平衡墊 鍛鍊肌肉神經系統反應、預防跌倒

編譯陳韻涵／即時報導
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長者失去平衡跌倒，後果十分嚴重。（取自123RF）
長者失去平衡跌倒，後果十分嚴重。（取自123RF）

隨著年紀增長，核心肌群的力量、平衡感與關節活動度，成為決定行動力與穩定度的關鍵。一旦失去平衡而跌倒，後果可能相當嚴重；如何在中年以後持續維持肌力與穩定性，成為許多人關注的重點。低調且平價的健身小物「ProsourceFit緩衝泡棉平衡墊」，能幫助使用者每天花費幾分鐘，練出穩固的核心與下盤。

物理治療師雅各范登米倫登克(Jacob Van Den Meerendonk)解釋，平衡墊的效用在於它讓身體必須更費力才能維持站姿。他說：「平衡墊會讓身體更費力地保持直立，因為腳底表面持續變化。這代表肌肉必須不斷調整，大腦也要即時處理來自視覺、內耳(平衡)與身體其他部位的訊息，才能維持穩定。」

創辦俄亥俄州辛辛那提「Anchor Wellness」與「WAVE Physical Therapy」的物理治療師莎拉·卡許-克勞馥(Sarah Cash Crawford)說明，不穩定的訓練表面正是關鍵，「這樣可訓練神經肌肉系統做出更快、更有效率的反應，進而轉化為在人行道、草地或樓梯等實際的不平坦地面上，更好的平衡感與反應速度」。

兩位專家都認為，每個人都能從平衡墊訓練中受益。

范登米倫登克說：「我會讓正從腳踝傷勢中復原的運動員、動完膝關節或髖關節手術的病人、神經系統病患、防跌訓練的長者，甚至正在發展協調能力的孩童使用平衡墊，我們做的幾乎每一個動作，都牽涉到平衡感。」

克勞馥認同說道，「長者尤其能從中受惠」。

平衡墊並非長者或防跌訓練者的專用物品，一般人也能把它融入日常健身菜單。

范登米倫登克說，「我最喜歡平衡墊的一大原因是其用途多元，大多數人以為平衡墊最好的用法，就是站在上面，但在物理治療層面中，我們透過許多方式運用它。」

他透露，平衡墊可以運用在深蹲、弓箭步、單腳訓練等肌力訓練動作，也能用來挑戰棒式與伏地挺身時的肩膀穩定度與核心控制能力。

精華 FAQ

  • 因為它讓站立時腳底支撐持續變化，身體必須動用更多肌肉與神經協調來維持直立，進而訓練平衡、反應速度與穩定性。

  • 不只長者與防跌訓練者，腳踝傷復原者、膝髖手術後病人、神經系統病患、需要提升協調能力的孩童，也都能受益。

  • 它可放進深蹲、弓箭步、單腳訓練，也能用於棒式與伏地挺身，進一步挑戰肩膀穩定度與核心控制能力。

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