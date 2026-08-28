美網開打 紐約廣場飯店推賽事主題服飾、餐飲
美國網球公開賽熱鬧開打，紐約市廣場飯店（The Plaza）與法國服飾品牌Lacoste合作，即日起至9月6日，球迷可在這家豪華飯店內的Edwardian廳的Lacoste快閃店選購配件與限量單品，其中包括為此次合作特別設計的聯名服飾。
漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，廣場飯店內的「棕櫚苑」（The Palm Court）也重啟「Le Café Lacoste」，推出下午茶，餐點特別向賽事主題致敬，如搭配薄荷拉布尼乳酪（labneh）、檸檬皮末、龍蒿及醃芥末籽的「場邊」（Court Side）小黃瓜三明治，以及招牌的Café Lacoste Polo糕點。這份特別菜單每人150元起，可透過Open Table預訂。
廣場飯店總經理伊歐尼迪斯（Sam Ioannidis）表示，該飯店與Lacoste同樣追求永恆的風格、精湛工藝，以及創造難忘的體驗；今年的聯名合作將這份願景貫穿於飯店的每個角落，讓賓客從抵達的那一刻起，便沉浸在紐約網球季的熱鬧氛圍中。
配合賽事，廣場飯店亦呈現新風貌，第五大道的階梯披上Lacoste經典的綠色，大廳則點綴上以美網為靈感的藝術裝置。賓客還可品嚐更多網球主題的飲品，其中包括名稱結合網球術語「Deuce（平局）」、美網官方販售的雞尾酒「Honey Deuce」，以及另一款高人氣特色調酒「Ace Paloma」。
作為本賽季最後一項大滿貫賽事，美網將於8月30日至9月13日舉行單打賽，地點位於皇后區法拉盛的美國網球協會（USTA）比莉·珍·金國家網球中心（Billie Jean King National Tennis Center）。
雖然賽事門票價格偏高，但即日起至29日，球迷可在「美網球迷周」期間免費體驗大滿貫激情，不僅能觀看球員訓練、部分會外賽，還能與深受歡迎的薩凡納香蕉棒球隊（Savannah Bananas）見面，並在無聲迪斯可中起舞。
廣場飯店此次與法國服飾品牌Lacoste合作，從快閃店、聯名服飾到下午茶與空間布置，都以美網與網球季為主題，營造整體一致的賽事氛圍。 棕櫚苑重啟Le Café Lacoste下午茶，推出「Court Side」小黃瓜三明治、Café Lacoste Polo糕點等賽事主題餐點，特別菜單每人150元起，可用Open Table預訂。 除飯店聯名體驗外，美網球迷周即日起至29日提供免費活動，可觀看球員訓練與部分會外賽，還能見到薩凡納香蕉棒球隊，並參加無聲迪斯可。
精華 FAQ
廣場飯店此次與法國服飾品牌Lacoste合作，從快閃店、聯名服飾到下午茶與空間布置，都以美網與網球季為主題，營造整體一致的賽事氛圍。
棕櫚苑重啟Le Café Lacoste下午茶，推出「Court Side」小黃瓜三明治、Café Lacoste Polo糕點等賽事主題餐點，特別菜單每人150元起，可用Open Table預訂。
除飯店聯名體驗外，美網球迷周即日起至29日提供免費活動，可觀看球員訓練與部分會外賽，還能見到薩凡納香蕉棒球隊，並參加無聲迪斯可。
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