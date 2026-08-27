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麥當勞快樂兒童餐新玩偶 凱蒂貓再度登場

編譯周靜芝/即時報導
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全新的「Hello Kitty & Friends x Godzilla」快樂兒...
全新的「Hello Kitty & Friends x Godzilla」快樂兒童餐在全美各地參與活動的麥當勞門市限時推出。（美聯社檔案照）

麥當勞的顧客們都愛上了最新一波「快樂兒童餐」的玩偶，這個自1974年首次出現便迅速擄獲人心的三麗鷗經典角色凱蒂貓（Hello Kitty），這次將與影史著名怪物「哥吉拉」（Godzilla）展開令人意想不到的跨界合作。

每日郵報報導，全新的「Hello Kitty & Friends x Godzilla」快樂兒童餐已於8月18日在全美各地參與活動的麥當勞門市限時推出；每份餐點可選擇漢堡或麥克雞塊，並附有八款獨家收藏玩偶的其中一款。

此系列中，凱蒂貓化身為傳說中的「怪獸之王」哥吉拉，而巧克貓（Chococat）則變身為哥吉拉的外星分身「太空哥吉拉」，酷洛米（Kuromi）化身為哥吉拉機器人版本「機械哥吉拉」，而大眼蛙可洛比（Keroppi）則經歷戲劇性變身，化身三頭金黃龍形怪獸「王者基多拉」（King Ghidorah）。

其餘的組合還包括酷企鵝（Badtz-Maru）化身為巨型飛行翼龍「拉頓」（Rodan），美樂蒂（My Melody）則變身為深受喜愛的巨型飛蛾「摩斯拉」（Mothra），大耳狗（Cinnamoroll）化身為哥吉拉最可怕的敵人之一「戴斯」（Destoroyah），而布丁狗（Pompompurin）則變身為有巨大鉤爪的機械怪獸「蓋剛」（Gigan）。

這項促銷活動已在粉絲間引起熱議，社群平台Reddit的一位用戶表示，他已經規劃好路線，要在六英里半徑內造訪三家麥當勞分店。另有一位網友說，儘管先前費盡周折也沒能蒐集到「忍者龜x Hello Kitty」系列，這次仍會想辦法去買到這些玩偶。

其他人則開始討論最想要哪個角色，其中「蓋剛」、「機械哥吉拉」與「太空哥吉拉」是熱門選項。

美國以外的粉絲們也流露失望之情，因為這項活動目前僅在美國推出，且尚未宣布將在其他國外市場推出。

這並非凱蒂貓首度踏入麥當勞的「金色拱門」。2024年，麥當勞將凱蒂貓與好友們與「遊戲王」（Yu-Gi-Oh!）聯名，推出10款收藏玩偶，將三麗鷗角色變身為這部漫畫與集換式卡牌遊戲中的著名怪獸。這項活動在55個國家推出。

隨後是「忍者龜」與凱蒂貓的聯名合作，凱蒂貓、美樂蒂、酷企鵝和大耳狗都化身成熱愛披薩、打擊犯罪的忍者龜。

精華 FAQ

  • 麥當勞推出「Hello Kitty & Friends x Godzilla」快樂兒童餐，將Hello Kitty與多位三麗鷗角色結合哥吉拉世界觀，作為限時收藏玩偶吸引粉絲蒐集。

  • Hello Kitty變身哥吉拉，Chococat成為太空哥吉拉，Kuromi化身機械哥吉拉，Keroppi變成王者基多拉，其他還有Badtz-Maru、My Melody、Cinnamoroll與Pompompurin對應不同怪獸。

  • 活動已於8月18日在美國參與門市推出，僅限當地販售，讓海外粉絲感到失望；同時也因角色造型新奇、收藏性高，在社群上掀起搶購與討論熱潮。

麥當勞

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