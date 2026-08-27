可攜式輕巧踏步機 下雨天也能輕鬆在室內運動

成人每日步行 4000 至 5000 步即可產生顯著的健康效益。（圖／123RF）

不少人認為每天走 1 萬步是一個很好的健康目標，大約可消耗 300 到 400 卡路里。然而「1 萬步」其實是 1964 年日本 踏步器製造商的行銷口號，並非絕對的醫學標準，對長者而言可能是步行過多，反而有損膝蓋。

不少研究顯示，成人每日步行不必達到 1 萬步，每天只要走 4000 至 5000 步即可消耗同樣的卡路里，產生顯著的健康效益。

赫芬頓郵報(HuffPost) 報導，早前在「歐洲預防心臟病 學雜誌」(European Journal of Preventive Cardiology) 發表的一項研究也指出，即使每天步行大約 4000 步，也可以「降低任何原因導致的死亡風險」。研究更指出，每天只須最少步行2337步，已可降低包括心臟病及中風在內的心血管疾病 的死亡風險。

然而在酷熱、潮濕、下雪或下雨的天氣下，可能會讓人沒法外出步行，那怎麼辦？商家當然瞄準這個商機，推出一款帶有扶手的便攜式輕巧踏步機，就可以讓人在室內舒適地完成步數目標。

赫芬頓郵報介紹，這款輕巧的踏步機高約 4 英尺(1.2 公尺)，寬約 1 英尺(30 公分)，就可讓用家足不出戶的步行運動。它提供側向、左右的運動能力，有更流暢的扭轉動作力量。至於輕便可攜之處是它僅重16.5磅(約7.5公斤)，相對其他踏步機，對膝蓋和關節的壓力更小，即使放在客廳就能輕鬆鍛煉。

這款輕便踏步機配備多種強度等級以及手臂阻力帶，做運動時可以針對特定腿部肌肉來鍛煉，也可做間歇訓練、有氧運動，或選擇全身鍛煉。

有用家使用後在網上留言說，最令人滿意的是，這不僅是踏步機，更是一款健身器，可以自訂鍛煉強度，這使得它既適合輕度有氧運動，也適合更具挑戰性的訓練。

這款踏步機採用靜音液壓系統，設有防滑踏板及堅固的底座設計，不要小看它的輕巧，其承重高達 300 磅(136 公斤)，確保使用者的運動保持平衡流暢。

此外，它配備的液晶顯示器還可追蹤使用者的步數，無論是想走夠1 萬步，還是只想從100 步開始，都很容易計算。

一位女用家對此稱之為「最棒的部分」，因為這可以輕鬆管理及追踪步數，讓人每天持之以恆的運動。她說，液晶顯示器可以幫助追蹤時間及步數，即使是短短的10分鐘鍛鍊也能取得成效，推動她保持天天步行下去的動力。