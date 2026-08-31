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卡地亞CWI總監Kiyo Taga：我們支持改變世界的女性

記者錢欽青／專題報導
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Kiyo Taga認為：「女性一直在卡地亞的歷史中扮演非常重要的角色。支持女性發...
Kiyo Taga認為：「女性一直在卡地亞的歷史中扮演非常重要的角色。支持女性發揮潛力、創造更包容的社會，一直存在於品牌的DNA裡。」圖／卡地亞提供

今年恰逢「卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative，簡稱CWI）」成立20周年，這項計畫已支持來自66個國家的330位女性創業者，累積提供超過1,410萬美元資金支持，建立起橫跨80多個國家、超過520位活躍成員的全球網絡。在企業紛紛談論ESG與永續發展的今日，CWI是少數走過20年、並已形成完整生態系的企業倡議。

卡地亞全球女性創業家獎計畫總監Kiyo Taga接受專訪時表示：「如果要我說過去20年最大的改變是什麼，我想不是規模，也不是資金，而是社群。」

獎項成長為全球社群支持系統

至今社群中仍活躍著2007年第一屆得主，許多人持續擔任導師、投資人、合作夥伴。對Kiyo來說，跨越國界、產業與世代的連結，才是CWI最動人的成果。

20年前，卡地亞決定發起一項專門支持女性創業者的國際計畫，希望透過資金、培訓與人脈網絡，讓更多女性能把創意與理想轉化為具影響力的事業。Kiyo認為，這項決定與卡地亞長久以來的品牌精神有關。「女性在卡地亞的歷史中扮演非常重要的角色。支持女性發揮潛力、創造更包容的社會，一直存在於品牌的DNA裡」。

隨著計畫不斷發展，CWI逐漸意識到，創業者需要的從來不只是資金，於是原本的獎項演變成更完整的培育系統。獲獎者除了獎金之外，還必須參與長達一年的Fellowship Program（夥伴計畫），內容涵蓋領導力培訓、媒體與公眾溝通、企業經營策略等，甚至將身心健康納入培訓內容。

連結可能改變企業的命運

2011年獲獎者Kresse Wesling長年投入循環經濟領域，將工業廢棄物轉化為精品配件；2023年獲獎者Mariam Torosyan則開發協助性別暴力受害女性的求助平台。兩人因CWI社群而認識，後來共同設計募款手環，將收益投入支援受暴婦女。

印度創業家Namita Banka長期投入生物廁所技術研發，奈及利亞的Jife Williams經營公共衛生服務。一次社群交流中，Jife分享自己在廢棄物處理上的困難，Namita立刻提供協助，雙方後來共同打造可服務3萬人的公共廁所，並希望未來進一步推廣至奈及利亞各地。

在Kiyo眼中，這些故事真正珍貴的不在於創造多少商業價值，而在於證明了女性創業者之間的支持能夠產生連鎖效應。

來自不同地方的她們

擁有相同的勇氣

得獎者的共同特質是「創造力」。今年她們提出的解決方案涵蓋人工智慧醫療診斷、海洋生態復育、更年期健康管理、女性安全旅行平台、碳捕捉技術與再生能源等領域，聚焦當代社會的各種挑戰。

更讓她敬佩的是「勇氣」。在許多地區，女性創業仍必須面對來自家庭、文化與社會的重重阻力，Kiyo認為，當一位年輕女性看見與自己背景相似的人成功時，她會開始相信，那樣的未來對自己而言也是可能的。

Kiyo認為20周年主題「Women Lighting the Path（女性照亮前路）」總結了過去20年集體經驗。「每一代人都受惠於前人的光芒，而每一位創業者也都有機會成為照亮下一代的人」。這正是CWI的真正意義。它支持的是一群願意相信改變、並親手創造改變的女性，20年來，這些光芒從一個人傳遞到另一個人，從一家公司擴散到另一個社群，匯聚成足以改變世界的力量。而這條被照亮的道路，仍將持續延伸。

精華 FAQ

  • Kiyo Taga認為，CWI最大的改變不是規模或資金，而是社群。計畫已形成跨國、跨產業、跨世代的支持網絡，讓歷屆得主能彼此合作、擔任導師與夥伴。

  • 得主除了獎金，還要參與為期1年的Fellowship Program，內容包含領導力、媒體溝通、企業策略與身心健康培訓，讓創業支持不只停留在資金層面。

  • 文中舉例不同屆得主因社群相識後合作募款、共同開發產品與公共服務，像是支援受暴婦女的手環與可服務3萬人的公共廁所，展現連鎖效應。

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