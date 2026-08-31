Cartier靈思湧動女性創業家獎 艾瑪．克隆尼談正義、勇氣與照亮前路的力量

艾瑪·克隆尼(右)認為，若設計得當，AI也可以成為法律援助與女性賦權的工具。圖／卡地亞提供

「不要害怕成為第一位。」2026年「卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative，CWI）」頒獎典禮上，美麗動人的艾瑪 ・克隆尼（Amal Clooney）以這句話為CWI獎項做了最好的註解。

在大眾眼中艾瑪是「喬治・克隆尼夫人」，是優雅與好品味的同義詞。但在CWI活動中，她展現另一重身分：一名長年站在國際人權第一線的律師，一位為戰爭罪、性暴力、種族滅絕與政治迫害受難者尋求正義的倡議家。她與丈夫共同創立「克隆尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）」，將法律、司法援助與科技工具結合，試圖把人權送到最需要的人手中。

在偏見之前，先證明自己

艾瑪在講座上談起自己的律師生涯常常碰到性別偏見，「我認為最好就是把工作做好，讓成果成為自我證明」。

社會可接受女性優雅、端莊、聰明、有教養，卻未必願意想像她走進監獄、法庭、戰爭罪調查與國際刑事案件裡，與最黑暗的人性正面交鋒。艾瑪把憤怒轉化為更堅定的專業實踐。

她坦言過去可以公私分明，但婚後成為全球媒體高度關注人物之後，穿著、出席場合都可能被放大解讀，甚至被拿來衡量她的專業。後來她決定不讓外界視角限制自己的人生，「過好自己的生活更重要」。

「被低估，有時候也有正面價值。」艾瑪回憶自己在紐約第一份法律工作便是參與震動全球的安隆案（Enron），那時她感到像個局外人，必須比別人更努力、謹慎，甚至在寄出電子郵件前反覆檢查20次。那種不安沒有讓她退縮，反而迫使她進入更高度的準備狀態。

她認為職涯中比「被低估」更危險的是「自滿」。被低估固然令人不舒服，卻可能讓人保持警覺，但自滿會讓人停止學習，錯失突破機會。

AI的兩面：

偏見的放大器，正義的入口

談到AI帶來的挑戰，她並不把科技視為單純的威脅或救贖，而是清楚指出：AI既可能加深偏見，也可能擴大正義的觸及範圍。

因為AI吸收的是「人類社會既有的資料」，而這些資料本身就包含薪資歧視、性別偏見、種族不平等。但艾瑪也相信，若設計得當，AI也可成為法律援助與女性賦權的工具。

例如克隆尼正義基金會正與微軟合作開發AI聊天機器人，並結合「盒子裡的網路」（Internet in a Box）技術，讓偏遠地區的女孩能透過電腦或手機，以自己的母語詢問法律問題。「以前我們必須到非常偏遠的地方，甚至在帳篷下接受登記與諮詢。」現在科技可讓求助變得更即時、有隱私與主動性。

頒獎典禮的三個提醒：

做第一位、懂得感恩、保持勇敢

如果說講座中的艾瑪，凸顯的是人權律師的敏銳與智慧，那麼頒獎典禮上的她，則展現出溫暖與感性。她想送給女性創業家三個提醒：

第一，不要害怕成為第一個。當有人以「以前沒人做過」作為不做某件事的理由，那正是去做的最佳理由。現狀是起點，不是終點。真正有意義的人生，是朝著自己設定的目標前進。

第二，懂得感恩。她分享生活細微溫暖的時刻：每當早晨丈夫打開窗戶，兩人看見最喜歡的樹，便會大聲說：「我們能待在這個地方是多麼幸運！」當孩子開心跑進房間，她會提醒自己要珍惜這份生活中的福報。

第三，保持勇敢。「我意識到人類特質中最有影響力的是勇氣。」她說最令人欽佩的人，不是那些倡議某些價值觀的人，而是即使面臨壓力、仍挺身維護這些價值觀的人。

希望不是天真，而是行動紀律

艾瑪說身為母親給了她更強烈的責任感，清楚知道世界的苦難龐大複雜，但她不能因此沉默。她的名字Amal，在阿拉伯語中有「希望」之意。但她所談的希望，從來不是天真的樂觀，而是需要策略、盟友、資源、勇氣與長期韌性的行動紀律。

CWI頒獎典禮尾聲，她邀請全場起立為2026年所有女性創業家獎得主鼓掌。那掌聲不只是獻給得獎者，也獻給所有願意走上未知道路的人。「英雄不是天生的。她們是普通人、在正確時刻找到了做正確事情的勇氣。」而且她們也為後來的人點亮了前行之路。

艾瑪將法律、司法援助與科技工具結合，試圖把人權送到最需要的人手中。圖／卡地亞提供

艾瑪在講座上以個人經驗分享給所有的女性。圖／卡地亞提供