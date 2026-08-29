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BUCCELLATI百年金工 凝鍊永恆愛意

記者釋俊哲／綜合報導
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Blossoms Sapphires銀質耳墜。圖／BUCCELLATI提供
Blossoms Sapphires銀質耳墜。圖／BUCCELLATI提供

義大利高級珠寶品牌BUCCELLATI推薦年度精選，以傳承百年的金工技藝與手工雕刻，將無形情感凝鍊於珠寶中。品牌標誌性的風格源自文藝復興時期的美學養分，透過工匠耐心雕琢，讓金屬展現出如織物、蕾絲般的華美張力。

Opera系列以義大利歌劇建築圖騰為核心，強調整體對稱與幾何秩序。Opera Tulle Heart耳環與Opera Tulle手鐲象徵了愛的循環不息，其工藝面向運用Tulle蕾絲雕金技術，在金屬表面手工雕鑿蜂巢結構，將Opera花朵圖案轉化為心形輪廓，刻畫出精細透光網格，不僅賦予貴金屬輕透的空氣感，更在品牌的古典風格脈絡中點綴女性柔美。

Macri Classica系列的核心為Rigato直紋雕刻工藝，工匠在金屬表面上手工刻畫平行細線，讓金屬具有宛若絲綢般的織物紋理，展現俐落的都會奢華。Ramage系列靈感源自自然藤蔓，工匠以鏤空技法雕刻交錯枝葉，展現極高難度、貴金屬為素材的刺繡技法。

Blossoms系列則讓亮點聚焦在具象的花瓣主題，透過銀或金進行拋光與邊緣微雕，清新活潑之餘，也打破高級珠寶框架，詮釋義大利式的BUCCELLATI日常奢華。

Ramage系列黃金和白金鑲鑽吊墜。圖／BUCCELLATI提供
Ramage系列黃金和白金鑲鑽吊墜。圖／BUCCELLATI提供

Opera Tulle系列戒指。圖／BUCCELLATI提供
Opera Tulle系列戒指。圖／BUCCELLATI提供

精華 FAQ

  • 品牌主打百年金工傳承與手工雕刻技藝，將情感轉化為可佩戴的珠寶語言；並以文藝復興美學為底蘊，強調細節、秩序與女性柔美。

  • Opera系列以義大利歌劇建築圖騰為靈感，重視對稱與幾何秩序，並運用Tulle蕾絲雕金技術，打造透光網格與心形輪廓，營造輕盈華美感。

  • Macri Classica以Rigato直紋雕刻營造絲綢般紋理，展現都會奢華；Blossoms則以花瓣意象與拋光微雕呈現清新活潑，突顯日常佩戴的高級感。

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