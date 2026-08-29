Hermès機械奧祕窺見時間流動

HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表，39毫米黑色DLC噴砂鈦金屬枕形表殼、自製H1978 S自動上鍊鏤空機械機芯。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 （Hermès）2026年日內瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）的展場，中央矗立著藝術家Jean-Simon Roch打造的巨型木造動態裝置，將展場打造成一座「時間織機」，這個巨大裝飾藝術，正是愛馬仕今年新表主題的比喻：機芯本身就是時間的舞台，一系列鏤空腕表，以清楚可見的機械奧祕，將動態的時間流動，化為藝術展演。

運動美學：

H08 Squelette 鈦金屬鏤空

重頭戲Hermès H08 Squelette鏤空腕表。自2021年問世以來，H08系列以方中帶圓、圓中有方的枕形表殼和面盤設計，流暢的幾何線條，迅速成為品牌最成功的男裝腕表之一。2026年，這款時計首度迎來鏤空版本，呈現出更具工業感的美學風格。

以品牌表廠成立年份命名的H1978 S自製自動上鍊鏤空機芯，配鎢鋼自動盤，橋板由輕盈強韌的鈦金屬製成，機芯結構以非對稱「X」形橋板呈現，可直接從表盤正面一窺齒輪運作與擺輪的律動。腕表採用39毫米的黑色DLC處理緞面髮絲紋鈦金屬表殼，搭配放射紋打磨的黑色陶瓷表圈，整體視覺效果現代且洗練。

三問報時駿馬意象

優雅雙月擬真呈現

搭載三問複雜功能的腕表也大膽地將聲音機制展露出來。Arceau Samarcande鏤空三問腕表，面盤採用聖路易水晶（Saint-Louis crystal）製作，精巧地切出一個馬首形狀的鏤空視窗，在聆聽悅耳報時聲的同時，也能窺見具備微型自動盤的H1927 S鏤空機芯。

極簡優雅的Slim d'Hermès系列，迎來了Squelette Lune鏤空月相腕表。透過鏤空表盤可清楚鑑賞H1953超薄自動上鍊機芯精密輪系的運作與光影層次。6點鐘位置的南北半球雙月相顯示，轉印擬真的月亮圖案在煤灰色或藍色鏤空結構中顯得格外神祕，引導觀者追蹤南北半球的星辰周期。

HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表，39毫米黑色DLC噴砂鈦金屬枕形表殼、黑色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Slim d'Hermès Squelette Lune鏤空月相鈦金屬腕表，39.5毫米DLC處理五級鈦金屬表殼、愛馬仕自製H1953鏤空超薄自動上鍊機械機芯，煤灰色鏤空與放射紋表盤具備南北半球月相顯示。圖／愛馬仕提供

Hermès Arceau Samarcande鏤空三問自動上鍊腕表，38毫米18K白金表殼、自製H1927自動上鍊機芯、聖路易水晶面盤結合藍寶石水晶馬首輪廓鏤空設計與三問報時裝置。圖／愛馬仕提供

Hermès Arceau Samarcande鏤空三問自動上鍊腕表。圖／愛馬仕提供