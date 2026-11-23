西雅圖「小型企業星期六」（Small Business Saturday）訂11月28日舉行，鼓勵民眾在節慶購物季優先支持在地商家。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖在小型企業星期六推出多地購物與餐飲活動，從華埠美食巡禮到派克市場市集、先鋒廣場尋寶及線上平台，鼓勵民眾消費支持在地商家。

感恩節 過後，西雅圖 將迎來一年一度的「小型企業星期六」（Small Business Saturday）。今年活動訂於11月28日，市府鼓勵民眾在節慶購物季優先支持在地商家，包括華埠 國際區、派克市場、先鋒廣場及西西雅圖等地，都將推出購物優惠、特色市集與節慶活動，讓民眾採買禮物之餘，也能帶動地方經濟。

西雅圖市經濟發展辦公室指出，小型企業不僅創造就業機會，也是維繫社區特色的重要力量。根據美國獨立企業聯盟研究，消費者每在當地小型企業花費100元，約有45元重新投入地方經濟；相較之下，在全國性連鎖商店消費100元，僅約14元留在當地。

華埠國際區今年特別推出「小型企業星期六美食巡禮」，活動於28日上午11時至下午4時舉行。參與餐飲商家將提供特別菜單及折扣優惠，鼓勵民眾走進華埠，品嘗特色美食，支持當地餐館及小型企業。

28日舉行的活動包括：小西貢創意中心的「Meet the Maker Holiday Market」節慶市集，邀集在地亞裔藝術家、手工創作者及新興創業者展示作品；派克市場舉辦第31屆「市場魔法」活動，集結超過500家小型商家，提供節慶購物、現場表演、親子活動及與聖誕老人合照等，下午5時舉行聖誕樹點燈儀式；國會山莊的Chop House Row舉辦購物與餐飲活動，鼓勵民眾支持社區商店及餐廳。

西雅圖歷史悠久的先鋒廣場推出特色購物活動。12月1日至22日，當地每天將在某家一樓商店藏放一個或多個獨特玻璃飾品，民眾可依網站公布的每日線索參加尋寶，藉此探索社區商店。

西西雅圖的「家鄉節慶」系列活動於11月29日展開，為期兩周，包括夜間市集、聖誕樹點燈、藝術漫步及熱可可與外套捐贈活動。

不方便外出的民眾，可透過市府Seattle Restored計畫的線上購物平台，選購14個參與商家提供的30多項節慶商品及體驗活動。民眾也可利用Intentionalist網站、GSBA商家名錄及Visit Seattle優惠通行證，尋找在地店家與折扣資訊。