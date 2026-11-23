位於歐胡島坎貝爾工業園區的H-POWER垃圾焚化發電廠。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 歐胡島H-POWER發電廠發生地下輸油管破裂，疑長期外洩40萬3000加侖柴油，且事故5月已知卻延遲通報市長，引發強烈批評與全面調查。

檀香山市府19日公布一起重大環境汙染事件，位於歐胡島坎貝爾工業園區（Campbell Industrial Park）的H-POWER垃圾焚化發電廠，今年初發生地下輸油管線破裂，估計外洩高達40萬3000加侖柴油，汙染範圍已超出廠區。更令人震驚的是，事故可能從1月開始，5月已被發現，但市長直到11月17日才獲得詳細簡報，引發市府內部通報及監督失靈的疑慮。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，這是一起非常嚴重的工業事故，歐胡島居民有權知道事故經過、環境影響及政府採取的補救措施。他強調，市府將全面調查事故原因與通報延誤的責任，確保資訊透明。

H-POWER由檀香山市府擁有，委託Reworld公司營運。根據公司說明，一名員工5月4日發現燃油儲槽油量異常，以及地下管線附近出現油漬，隨即關閉管線並通報夏威夷州衛生廳。後續檢查發現，地下輸油管有一個直徑僅2.5毫米的破洞，卻造成數月持續漏油。事故管線目前已修復並改設在地面上方，H-POWER也已恢復全面運作。

Reworld於6月9日展開汙染整治及燃油回收，目前已設置22口地下水監測井，並完成26處土壤鑽探。其中，15口監測井發現燃油汙染，受影響區域已向西及向南延伸至廠區外，實際汙染範圍仍待進一步確認。截至19日，已回收約5000加侖燃油，僅占估計外洩總量約1.2%。該公司正持續每日回收燃油，並研擬長期整治計畫，預計2027年第1季提出。

針對民眾關切的飲用水安全，檀香山供水局總工程師Ernie Lau表示，事故不會威脅現有或潛在飲用水源。最近的飲用水井位於事故地點東北方約4.5哩，且地勢較高。

H-POWER發電廠位於夏威夷州「地下灌注管制線」靠海一側。依照相關地下水管理規定，該區域地下水不被視為現有或潛在的飲用水來源。Reworld公司表示，目前尚未發現漏油對海岸線造成影響，並認為距離漏油地點超過一哩、正在規劃中的Kalaeloa海水淡化設施，受到此次汙染影響的可能性應相當有限。

不過，市長布蘭吉亞迪對通報延誤表達強烈不滿。他指出，環境服務局早在5月就已知悉事故，市長辦公室卻未獲完整資訊。「當市府設施發生如此重大事故，我理應知道。」他要求查明哪些官員何時知情，以及為何未及時向上通報。