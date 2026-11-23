華盛頓州州長弗格森20日簽署行政命令，要求制定全面性的海事產業發展戰略。(取自華盛頓州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 華盛頓州長弗格森簽署行政命令，推動海事產業升級，盼藉由投資、基礎設施更新與減碳轉型，強化華州作為美國太平洋貿易門戶的地位。

華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）20日簽署行政命令，要求制定全面性的海事產業發展戰略，強化造船、船舶維修、港口運輸及海事科技創新，吸引更多投資，並擴大就業機會，目標是讓華州成為全美乃至全球海事製造、創新及商業活動的領導者。州政府必須在2027年9月30日前完成並公布發展藍圖。

華州擁有西雅圖 、塔科馬等重要港口，以及造船、漁業與國際貿易產業基礎。此次戰略期盼為相關企業帶來新的發展機會，也有助鞏固華州做為美國太平洋貿易門戶的地位。

弗格森在西雅圖舉行的「海事產業經濟預測早餐會」上簽署行政命令，海事業界、勞工組織及其他合作夥伴共同出席。他表示，海事產業是華州經濟的重要支柱，若要維持競爭優勢，必須及早布局未來發展，整合政府與民間資源，制定一致且具體的產業戰略。

這項政策源自弗格森今年6月成立的經濟發展委員會。該委員會由小型企業、勞工組織、原住民族部落、教育界及科技、航太產業大型雇主組成，負責為華州整體經濟發展提供建議。制定海事產業戰略是委員會最早提出的建議之一。

根據行政命令，華州商務廳將與港口、造船業者、勞工組織、教育機構及原住民族部落合作，研擬具體政策，涵蓋八大發展方向，包括：一、提升華州海事產業競爭力，吸引國內外投資，並爭取聯邦資金；二、擴大造船、船舶維修及相關製造業，創造更多產業與就業機會；三、更新老舊海事基礎設施，保護工業用地，改善貨運運輸與供應鏈連結；四、加速海事產業減碳，推動船舶、碼頭及燃料轉型；五、加強海事人才培訓，支持新興科技及環境永續發展；六、擴大商業捕魚、水產品加工及水產養殖產業；七、檢討海事產業的許可與監管程序，在維持環境及勞工保障的前提下，減少不必要的行政負擔；八、加強與環太平洋及北歐國家的海事技術合作。

行政效率是此次改革重點。弗格森上任後即要求各機關縮短許可審查時間，目前州執照管理廳340種執照及許可證的平均處理時間，已由46天降至25天；勞工與工業廳的新承包商登記時間由12周縮短至3周；金融機構廳的加盟申請審查由17天降至8天。