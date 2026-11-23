檀香山市府斥資407萬元，收購Iwilei–Kapālama地區一處前加油站土地，整合輕軌沿線土地，推動都市更新及開發可負擔住宅。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山市府持續收購Iwilei–Kapālama周邊土地，配合Skyline輕軌與公有地整合，規畫打造可負擔住宅、商業及公共空間的新型社區。

檀香山市府持續推動都市更新及可負擔住宅開發，最新斥資407萬元，收購Iwilei–Kapālama地區一處前加油站 土地，配合未來Skyline輕軌車站建設，整合周邊公有土地，打造結合住宅、商業、公共空間及交通運輸的新型社區。市府長期目標是在當地興建超過2500戶可負擔及混合收入住宅。

檀香山市住房與土地管理局（DHLM）宣布，已於10月29日完成土地交易，以407萬4700元購入位於Dillingham Blvd 581號、面積1萬4087平方呎的土地。該地位於Dillingham Blvd與Kaʻaahi St交會處，鄰近未來Skyline輕軌Kūwili站，具有重要開發價值。

這是市府近年持續收購當地土地的最新行動。2026年6月，市府以270萬元購入Kaʻaahi St附近面積6408平方呎的土地；2024年1月以5150萬元購入占地3.8英畝的伊維萊中心（Iwilei Center）。此外，市府也持有North King St原第一夏威夷 銀行分行建築。其中，伊維萊中心被定位為整個地區都市更新的核心基地，計畫興建約850至900戶可負擔住宅，並設置社區商店、公共空間，以及完善的行人與自行車通道。

市府指出，未來Kūwili輕軌站周邊超過70%的土地已由市府或州政府持有，使政府有機會整合多處土地進行大規模開發，而非各自零星興建，藉此提高土地使用效率及住宅供給。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，市府多年來持續為Iwilei–Kapālama地區轉型奠定基礎，如今願景正逐步實現。他強調，目標是打造居民負擔得起、能夠居住、工作及養育家庭的社區，並在Skyline沿線提供數千戶新住宅，為未來世代創造更好的生活環境。

這項規畫獲得聯邦、州及市府經費支持，包括聯邦運輸管理局200萬元補助，以及夏威夷州規畫與永續發展辦公室75萬元補助。目前檀香山捷運管理局正沿Dillingham Boulevard持續進行Skyline軌道交通工程。市府希望住宅開發與輕軌建設同步推進，確保未來居民享有便利交通及完善生活設施。

住房與土地管理局局長Kevin Auger指出，土地收購不應只看目前用途，更要考量未來發展潛力。市府同步推動購地、整體規畫、基礎設施協調及住宅開發，不必等待個別工程完成才啟動下一階段。