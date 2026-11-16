檀香山推億元融資 搶救平價出租宅

檀香山市暨縣政府將推動最高1億2700萬元的私人活動債券計畫，協助業者取得利率較低的免稅融資，維護多戶住宅的可負擔性。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山市府推出最高1億2700萬元私人活動債券額度，支持民間收購與整修歐胡島既有出租住宅，以保留平價租屋、避免居民因租金上漲被迫搬離。

面對夏威夷 持續高漲的住房成本，檀香山市暨縣政府宣布，計畫提供最高1億2700萬元的私人活動債券 （Private Activity Bonds，PAB）融資額度，協助開發商及物業所有人，收購或整修歐胡島現有的多戶出租住宅，保留更多可負擔住房，避免居民因租金 上漲而被迫搬離熟悉的社區。

檀香山市暨縣政府住房及土地管理局（DHLM）近日發布徵求提案公告（RFP），開放符合資格的營利及非營利開發商、物業所有人申請。市府將透過私人活動債券，協助業者取得利率較低的免稅融資，降低收購及整修成本，提高維持可負擔租金的可行性。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，可負擔住房是歐胡島面臨最迫切的挑戰之一，政府有責任運用各種工具，協助本地家庭在家鄉安居。他強調，這項計畫不只是提供住房融資，更為勞工家庭創造穩定生活，讓年輕人有理由留在夏威夷，並確保長期居民不會因住房成本過高，被迫離開原本居住的社區。

根據公告，申請計畫必須位於檀香山市暨縣轄區內，且為現有多戶出租住宅，每項物業至少包含四個出租單位。申請者須提出具體可行的收購、整修、融資及長期維持住房可負擔性的計畫。此次資金主要用於保存及改善既有住宅，原則上不接受新建住宅案，僅允許公告規定範圍內的有限改善工程。

市府特別重視計畫是否已做好執行準備。申請者必須證明能在2027年12月31日前完成債券發行、物業收購及相關融資交割。若未能達成必要進度，市府可撤回或重新分配原先保留的債券額度。

此次預計提供的1億2700萬元屬於債券發行額度，並非直接發放給租屋家庭的補助，也不代表所有資金已確定分配。最終核准金額仍取決於額度是否充足、計畫資格及市府審查結果。

提案截止日期為今年12月21日上午10時。申請者須將文件及申請費提交至檀香山市住房及土地管理局，地址為650 South King Street三樓，市府不接受電子郵件遞件。

私人活動債券是美國地方政府協助民間推動公共利益計畫的重要融資工具。符合資格的開發商可利用免稅債券取得較低成本的資金，減輕房屋整修及持有的財務負擔。布蘭吉亞迪市府於2022年重新啟動這項停擺超過20年的工睫。根據市府統計，迄今透過相關可負擔住房融資措施，已支持超過1258個出租住宅單位的開發、整修及保存，涉及逾4億700萬元的債券資金及融資承諾。