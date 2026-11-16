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卡波雷燈光節11/28登場 點亮牛仔風情

編譯組／綜合報導
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卡波雷城市燈光節（Kapolei City Lights），將於11月28日感恩...
卡波雷城市燈光節（Kapolei City Lights），將於11月28日感恩節周末登場。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

歐胡島西部卡波雷城市燈光節將於11月28日登場，以牛仔之夜與節慶燈光為主題，結合點燈、遊行、市集與親子活動，延續在地歲末傳統。

夏威夷歐胡島西部一年一度的歲末盛事「卡波雷城市燈光節」（Kapolei City Lights），將於11月28日感恩節周末登場。今年以「牛仔之夜與節慶燈光」（Paniolo Nights & Holiday Lights）為主題，結合夏威夷傳統牛仔文化、聖誕燈飾、街頭派對及節慶遊行，為民眾帶來充滿地方特色的歡樂假期。

檀香山市暨縣政府公園暨休閒局（DPR）表示，開幕慶祝活動將於28日周六下午5時，在卡波雷市政中心（Kapolei Hale）周邊展開。街頭派對持續至晚間9時，現場集結超過70個在地攤商，提供各式夏威夷美食、節慶商品、現場音樂及汽車展示，預料吸引大批居民與遊客共襄盛舉。

今年活動特別融入夏威夷牛仔文化。「Paniolo」是夏威夷語中的牛仔，代表當地獨特的牧場歷史與文化傳統。

開幕晚會安排多組當地藝人輪番演出，下午5時由Pohaku揭開序幕，6時由Rich Gideon and Band接棒。最受期待的市長聖誕樹點燈儀式，訂於下午6時15分舉行。同日晚間還有盛大的節慶遊行。

燈光節另一大亮點，是卡波雷市政中心高達50呎的發光聖誕樹。市政中心外牆與周邊將布滿節慶燈飾，室內則展示由市府各部門、鄰里委員會及社區團體精心裝飾的聖誕樹。開幕當晚還安排兒童遊戲、手作活動、現場音樂，以及與聖誕老人合影等親子節目。

由於活動規模龐大，11月28日上午11時起，市府將陸續封閉Uluʻōhiʻa、Ala Kahawai、Alohikea及Kamaʻaha等周邊街道。民眾可利用卡波雷區域公園及附近公共停車空間，但建議提早出發，以免受到交通管制影響。

卡波雷城市燈光節自2001年舉辦至今，已成為歐胡島西部重要的社區傳統。另一方面，檀香山市中心的「檀香山城市燈光節」（Honolulu City Lights）也將於12月5日登場，今年主題為「鄉村聖誕節」（Christmas in the Country），兩場活動相互呼應，讓歐胡島從感恩節一路歡慶至新年。

精華 FAQ

  • 活動將於11月28日感恩節周末登場，今年主題為「Paniolo Nights & Holiday Lights」，以夏威夷牛仔文化結合聖誕燈飾，呈現地方特色的歲末慶典。

  • 開幕慶祝自下午5時開始，現場有街頭派對、超過70個在地攤商、現場音樂與汽車展示，並安排多組藝人演出、市長聖誕樹點燈及節慶遊行。

  • 因活動規模龐大，11月28日上午11時起將封閉Uluʻōhiʻa、Ala Kahawai、Alohikea及Kamaʻaha等道路，民眾可利用附近公園與公共停車空間，並建議提早到場。

夏威夷 感恩節

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