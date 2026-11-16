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西雅圖綠湖燈光步道 12月12日迎浪漫冬夜

編譯組／綜合報導
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綠湖燈光步道（Pathway of Lights）將於12月12日在綠湖公園登場...
綠湖燈光步道（Pathway of Lights）將於12月12日在綠湖公園登場。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖綠湖燈光步道將於12月12日舉行，透過燭光、音樂與熱氣球燈光展示打造冬夜景致，並鼓勵民眾捐食、搭乘大眾運輸參與。

西雅圖最受歡迎的冬季傳統活動之一「綠湖燈光步道」（Pathway of Lights）將於12月12日下午4時30分至晚間7時30分，在綠湖公園（Green Lake Park）登場。屆時，數千盞燭光將沿著湖畔步道與碼頭閃耀，搭配現場音樂、免費茶點及熱氣球燈光展示，營造充滿節慶氣氛的冬夜景色。

根據西雅圖公園暨休閒局（Seattle Parks and Recreation）最新消息，綠湖燈光步道是當地延續超過40年的冬季傳統，每年吸引逾2萬名民眾參加，已成為西雅圖居民迎接歲末假期的重要活動。

活動最大特色是沿著綠湖環湖步道排列的燈光裝置。主辦單位將以超過1500個燈袋布置步道，數千點燭光映照湖面，讓平日熟悉的公園化身為浪漫的冬夜景點。民眾可以悠閒漫步湖畔，欣賞水面倒影，感受與白天截然不同的綠湖風情。

現場還安排西雅圖當地學校及社區團體帶來音樂演出。沿途設有三處表演舞台，讓遊客在散步之餘，欣賞充滿節日氣息的音樂。主辦單位並提供免費茶點，增添社區同樂的溫馨氛圍。

另一項備受期待的特色，是色彩繽紛的熱氣球燈光展示。入夜後，發光的熱氣球將為湖畔增添夢幻景致。不過，主辦單位提醒，這項展示須視當天天氣狀況決定是否進行。

綠湖燈光步道不僅是一場節慶活動，也結合社區公益。主辦單位邀請參加者，攜帶罐頭食品及其他不易腐壞的食物，捐贈給當地食物銀行FamilyWorks，協助有需要的家庭。

活動由西雅圖公園暨休閒局與綠湖諮詢委員會（Green Lake Advisory Council）合作舉辦，並獲得阿拉斯加航空、PCC Community Markets等企業及社區組織支持。

由於每年參加人數眾多，綠湖周邊停車位十分有限，預料活動當晚交通將相當繁忙。市府呼籲民眾儘量搭乘金恩縣Metro公車、騎自行車、共乘或步行前往，避免開車繞行尋找車位。此外，西雅圖12月天氣寒冷且經常降雨，民眾應穿著保暖、防水衣物及適合步行的鞋子。

精華 FAQ

  • 活動訂於12月12日下午4時30分至晚間7時30分，在西雅圖綠湖公園登場，沿著湖畔步道與碼頭設置燈光，讓民眾在冬夜中漫步欣賞節慶景色。

  • 主辦單位將以超過1500個燈袋與數千盞燭光布置步道，並安排三處舞台音樂演出、免費茶點及熱氣球燈光展示，營造充滿溫馨與浪漫的冬季氛圍。

  • 由於停車位有限且周邊交通繁忙，市府建議改搭金恩縣Metro公車、騎自行車、共乘或步行；同時也呼籲民眾攜帶罐頭等不易腐壞食物，捐給FamilyWorks食物銀行。

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