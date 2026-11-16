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西雅圖擴大警用監控 承諾保障隱私

編譯組／綜合報導
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西雅圖市長威爾森決定擴大警方閉路電視監控系統，認為監視器可以在適當限制下成為維護...
西雅圖市長威爾森決定擴大警方閉路電視監控系統，認為監視器可以在適當限制下成為維護治安的工具。（AI生成示意圖)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖擴大警方CCTV監控範圍，同時強化資料保存、調閱與監督機制，試圖在公共安全、隱私保障與移民社區疑慮之間取得平衡。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）近日批准擴大警方閉路電視監控系統（CCTV），結束今年3月以來暫緩擴建的政策。市府強調，新措施將結合更嚴格的隱私及公民權利保障，以兼顧公共安全與個人自由。不過，民眾仍關注如何防範監控資料遭濫用問題，移民社區更擔心被聯邦執法機關取得的衝擊。

根據市長辦公室公告，新增監控範圍包括中央區（Central District）的Garfield高中周邊、國會山莊（Capitol Hill）夜生活區，以及體育場區（Stadium District）。其中，體育場區監視器已於今年世界盃期間安裝使用，將立即重新啟用；另外兩處預計在未來數月陸續購置、安裝及啟用。至於華人聚集的華埠國際區，則早已設置監視器。

西雅圖市議會早在2025年就批准擴大監控計畫，但威爾森今年上任後，因擔心資料安全、政府監控及移民權益問題，於3月暫停擴建，並委託紐約大學法學院警務研究計畫（NYU Policing Project）進行獨立審查。

最新審計報告指出，警方即時犯罪中心（Real-Time Crime Center，RTCC）及監視器系統可能有助於刑事調查，但現行管理制度仍存在漏洞，包括資料保存期限、使用權限、外部機關調閱及監督透明度不足等問題。

威爾森表示，經過審閱報告及相關建議，她認為監視器可以在適當限制下成為維護治安的工具。市府不必在打擊犯罪與保障公民自由之間二選一。

依照市府規畫，警方將建立公開資訊儀表板，說明即時犯罪中心的使用情況，並強化資料調閱紀錄、保存期限、外部機關索取資料及內部稽核規定。市府也將成立由隱私、科技及監控政策專家組成的諮詢小組，研擬私人監視器整合、大型活動與示威期間的影像使用規範，以及未來增設監視器的標準。

根據KUOW報導，西雅圖警方自2025年4月起，已在華埠國際區、市中心及Aurora Avenue等地啟用監視器。此次雖未宣布在華埠新增設備，但現有監控系統的資料管理方式，仍與當地居民、商家及移民家庭密切相關。

支持擴建的社區及商業團體認為，監視器能協助警方蒐集證據、調查槍擊及其他重大犯罪，改善居民與商家的安全感。反對團體Community Not Cameras Coalition指出，即使市府訂定嚴格規範，也難以完全保證影像資料未來不會被其他政府機關取得。

精華 FAQ

  • 市長威爾森在審閱獨立報告後認為，監視器若搭配更嚴格限制，仍可協助打擊犯罪與支援調查，因此批准恢復擴建，並強調不必在治安與公民自由間二選一。

  • 新增範圍包括Central District的Garfield高中周邊、Capitol Hill夜生活區與Stadium District；其中體育場區監視器已在世界盃期間安裝，將立即重啟使用。

  • 主要疑慮是影像資料可能被濫用、保存與調閱規範不足，甚至被其他政府機關取得；移民社區也擔心資料落入聯邦執法手中，進一步影響安全與信任。

西雅圖 移民 世界盃

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