保障移民權益與糧食 檀香山2公投過關
檀香山市期中選舉中，第6號與第1號公投案雙雙過關，前者限制地方警察協助聯邦移民執法，後者則以房產稅新增糧食安全基金，支援本地食物供應。
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檀香山市期中選舉中，第6號與第1號公投案雙雙過關，前者限制地方警察協助聯邦移民執法，後者則以房產稅新增糧食安全基金，支援本地食物供應。
檀香山市期中選舉結果出爐，針對20項市憲章修正案進行投票。其中，保障移民憲法權利及設立糧食安全基金兩項提案，均獲得逾六成選民支持。這兩項措施分別涉及地方警方與聯邦移民執法機關的合作界線，以及如何利用既有稅收強化糧食供應，對歐胡島移民家庭及一般居民具有重要影響。
根據夏威夷新聞網（HawaiiNewsNow）報導，第6號提案「憲法權利與移民政策」獲得約65.9%支持。提案要求檀香山警察局制定並執行政策，確保所有居民不論移民身分或是否具有美國公民資格，都能享有聯邦及夏威夷州憲法保障的權利。
依照新規定，地方警員原則上不得主動協助聯邦移民執法，除非有可核實的州或聯邦法律規定，或法院命令要求配合，而且必須先確認提出要求機關的身分及權限。但這不代表檀香山可以阻止聯邦移民官員依法執法，也不意味非法移民可免於遣返，而是明確限制地方警察參與聯邦移民執法的條件。
另一項受到關注的第1號提案，則以約73.4%的支持率過關。1號提案是修改「檀香山市縣憲章」（Revised Charter）的公投案，主要是增設「糧食安全基金」（Food Security Fund），協助居民取得當地種植或生產的食物。
根據提案，市府每年須將預估房產稅收入的3%，分配給六項特別基金，較原先的2.5%增加0.5個百分點。新增的糧食安全基金，每年可取得相當於預估房產稅收入0.5%的經費，主要支持本地農業、食品生產及糧食供應計畫。只有在宣布緊急狀態時，才可將相關資金用於非本地生產的食品。
由於未有相應的增稅措施，反對或持有保留意見者認為，只是將更多的房產稅收固定分配給特別基金，會減少市府一般預算的使用彈性，尤其可能影響緊急支出的安排。
夏威夷公共廣播電台（HPR）指出，根據夏威夷食物銀行資料，全州約三分之一家庭面臨不同程度的糧食不安全問題。支持者認為，夏威夷高度依賴外地食品供應，一旦遭遇天然災害或運輸中斷，居民生活容易受到衝擊，因此有必要建立穩定的糧食保障財源。
最受關注的是第6號「憲法權利與移民政策」提案，以及第1號增設「糧食安全基金」的修憲案，2案都在期中選舉中獲得明顯多數支持。 提案要求警方保障所有居民的憲法權利，原則上不得主動協助聯邦移民執法，除非有可核實法律或法院命令，且須先確認對方機關身分與權限。 市府每年將預估房產稅收入的0.5%撥入新基金，總特別基金分配比率也提高到3%。資金主要用於支持本地農業、食品生產與糧食供應計畫。
精華 FAQ
最受關注的是第6號「憲法權利與移民政策」提案，以及第1號增設「糧食安全基金」的修憲案，2案都在期中選舉中獲得明顯多數支持。
提案要求警方保障所有居民的憲法權利，原則上不得主動協助聯邦移民執法，除非有可核實法律或法院命令，且須先確認對方機關身分與權限。
市府每年將預估房產稅收入的0.5%撥入新基金，總特別基金分配比率也提高到3%。資金主要用於支持本地農業、食品生產與糧食供應計畫。
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