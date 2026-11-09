預算增至百億 檀香山輕軌稅擬永久化 民眾恐長期埋單

檀香山市長布蘭吉亞迪近日指出，擬將原定2030年底到期的0.5%一般消費稅附加稅永久化，為未來輕軌延伸工程提供穩定財源。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山市府擬把原訂2030年到期的0.5%輕軌附加稅永久化，以支應持續擴建需求，但此舉因工程超支與延宕，已引發納稅人與州議員關注。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）近日公開表態，希望將原定2030年底到期、用於興建輕軌系統的0.5%一般消費稅附加稅永久化，為未來輕軌延伸工程提供穩定財源。

這項構想意味著原本具有期限的稅收可能成為長期負擔，也使耗資龐大、工程一再延宕的檀香山輕軌計畫，再度成為納稅人關注焦點。

夏威夷 新聞網（Hawaii News Now）報導，布蘭吉亞迪3日接受「Spotlight Now」節目訪問時表示，市府準備在明年州議會會期中，爭取延長一般消費稅（General Excise Tax，GET）附加稅。他直言，希望這項稅收能夠永久存在，因為輕軌系統未來還有多年的建設需求。

目前檀香山一般消費稅基本稅率為4%，另加徵0.5%縣級附加稅。由於商家可將稅負轉嫁消費者，實際向顧客收取的最高轉嫁稅率為4.712%。這項附加稅自2007年實施，原本屬於臨時性措施，經多次延長，目前預定於2030年12月31日到期。

根據Civil Beat報導，這項0.5%附加稅每年約可帶來3億6000萬元收入，是輕軌工程最重要的財源之一。若永久化，意味著居民未來購買商品及使用服務時，仍可能持續負擔這筆稅款。

檀香山輕軌系統Skyline自2011年動工以來，工程預算從最初約50億元，增加至目前約100億元，完工時間也大幅延後。原本規畫2020年通車至Ala Moana Center，後因成本超支，現階段路線縮短至卡卡阿科（Kaka'ako）地區。

目前已開放的路段從East Kapolei通往Middle Street，後續工程仍在進行。檀香山捷運局（HART）執行長Lori Kahikina今年6月曾表示，現行規畫路線可能延至2032年才能全面通車，比原訂時程晚了12年。

儘管如此，市府仍希望繼續擴建。HART小組委員會最近提出建議，研究將輕軌向東延伸至Ala Moana Center，並向西延伸至Kapolei購物中心附近。兩項工程初步估計需要42億至48億元，其中東段約22億至25億元，西段約20億至23億元。

布蘭吉亞迪更希望未來輕軌能延伸至夏威夷大學及威基基，認為只有擴大服務範圍，才能真正發揮大眾運輸效益。他並計畫明年1月與HART執行長前往華府，爭取聯邦運輸官員支持。

附加稅延長案尚須州議會批准，永久化並未定案。部分州議員要求市府進一步說明輕軌資金使用情況，以及沿線住宅開發與整體交通效益，並強調州政府還有教育、公共設施維修等其他財政需求。