西雅圖增交通稅提案領先 料可擴大公車及公共交通服務

西雅圖第1號提案獲得逾七成選民支持，將以增加稅收，維持並擴大公車及其他公共交通服務。(取自西雅圖市交通局官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖交通稅提案在初步開票中大幅領先，若正式通過，將加稅以擴充公車、改善可靠性並增加低收入居民交通補助。

根據金恩縣選務處公布的初步開票結果，西雅圖 第1號提案（Proposition 1）獲得72.6%贊成票，反對票為27.41%，顯示選民傾向透過增加稅收，維持並擴大公車及其他公共交通服務。若結果確定，西雅圖將展開市府所稱歷來最大規模的公共交通服務擴充計畫。

雖然選務機關仍持續統計郵寄選票，但贊成票已大幅領先。西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）表示，初步結果反映市民對可負擔、可靠公共交通的重視。金恩縣預計11月24日完成選舉結果認證。在正式結果公布前，目前得票數屬非正式統計。

這項提案將把西雅圖現行公共交通專用銷售稅率，從0.15%提高至0.3%，並授權實施最長10年。新稅率預定2027年4月1日生效，接替2027年3月底到期的現行稅制。

換算下來，民眾每購買100元的應稅商品，公共交通專用稅將由15分增加至30分。市府估計，一個由兩人組成的西雅圖中位數收入家庭，每年相關稅負將從約29元增加至58元，相當於每年多付29元。

市府預估，新稅制10年可籌措約13億8000萬元，平均每年1億3800萬元，主要用於增加公車班次、改善交通可靠性及擴大低收入 居民交通補助。

其中，最受關注的是公車服務。市府計畫將每年資助的公車班次，從目前約18萬班增加至27萬5000班，增加約9萬5000班，增幅超過五成。新增班次將優先投入依賴公共交通的社區，改善東西向交通連結、輕軌車站接駁，以及住宅與就業人口成長地區的服務。市府也將加強中午、夜間及周末班次，讓非傳統上班時間工作的居民享有交通選擇。

另一項重要措施是擴大免費ORCA交通卡計畫。市府預計將受惠人數從目前約1萬人增加至2萬2000人，新增1萬2000個名額，主要提供符合資格的住房選擇券（Housing Choice Voucher）參與者。

現有免費交通卡計畫涵蓋部分低收入家庭、公共住宅居民及西雅圖承諾計畫（Seattle Promise）學生。對仰賴公車的長者、低收入家庭及沒有汽車的居民而言，交通補助有助減輕日常生活支出。

除增加班次外，部分經費也將投入公車專用道、交通號誌改善、候車站設施及照明工程，並支援Sound Transit輕軌擴建相關的市府規畫、審查及許可工作。

不過，提高銷售稅也引發爭議。反對者認為，西雅圖住房、食品及生活成本已相當高，增加銷售稅將加重家庭負擔，尤其低收入居民將受到較大影響。他們要求交通機構改善財務管理及收費效率。