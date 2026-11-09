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華盛頓州百萬富翁稅9.9%所得稅廢除案 近6成反對

編譯組／綜合報導
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華盛頓州逾七成選民反對廢除百萬富翁稅。圖為州長佛格森3月30日簽署法案儀式，對華...
華盛頓州逾七成選民反對廢除百萬富翁稅。圖為州長佛格森3月30日簽署法案儀式，對華盛頓州具歷史意義。(州長辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

華盛頓州選民以57.9%反對廢除百萬富翁所得稅，新制預計2029年收稅；雖可增裕財源，仍面臨高所得外流與違憲訴訟挑戰。

華盛頓州期中選舉出現重大稅制轉折。試圖廢除新設百萬富翁所得稅的第645號倡議案（Initiative 645）投票落後。根據華州選務機關公布的非正式開票結果，反對廢稅的選民占57.9%，支持廢稅者占42.1%，雙方相差近16個百分點，顯示選民傾向保留對高所得者課稅的新制度。

華州長期以不課徵個人所得稅著稱，但州議會今年通過新法，州長佛格森（Bob Ferguson）3月30日簽署，決定對個人或家庭每年超過100萬元的所得部分課徵9.9%所得稅。新稅制預定2028年生效，2029年開始收取稅款。

須特別說明的是，這項稅並非對全部收入課徵9.9%，而是僅針對超過100萬元的部分計算。例如家庭年收入120萬元，原則上只有超出的20萬元須依新稅率課稅，基本稅額為1萬9800元，實際負擔仍須視適用扣除額及其他規定而定，課稅門檻未來也將隨通貨膨脹調整。根據Axios Seattle報導，新稅預估影響約2萬5000名納稅人，主要集中於高所得家庭。

第645號倡議案要求廢除這項9.9%所得稅，也想禁止州及地方政府未來開徵以個人所得為基礎的稅項，因此被視為華州稅制方向的重要公投。

支持保留新稅制的陣營認為，華州現行稅收高度依賴銷售稅及其他消費相關稅負，對中低收入家庭造成較大壓力。新所得稅可增加教育、醫療及托育資源。根據州政府財務估算，新稅實施後前三年預計可帶來超過110億元收入。

不過，推動廢稅的「Let's Go Washington」陣營及主要支持者、避險基金經理人Brian Heywood警告，課徵高額所得稅可能促使企業及高收入人才離開華州，削弱西雅圖科技產業的競爭力。他們也擔心政府未來可能降低100萬元門檻，將稅負擴及更多家庭。州長佛格森則表示，若州議會試圖降低門檻，他將予以否決。

選民表態並不代表爭議結束。前華州檢察長Rob McKenna等人已提出訴訟，主張華州過去的司法判例將所得視為財產，新稅可能違反州憲法對財產稅的限制。州政府認為，新稅屬於對所得行為課徵的特種稅，非財產稅。未來法院如何裁決，才能判定百萬富翁稅能否順利實施。

精華 FAQ

  • 非正式開票顯示，反對廢除新稅的選民占57.9%，支持廢稅者占42.1%，差距近16個百分點，代表多數選民傾向保留這項高所得稅制度。

  • 新稅不是對全部收入課9.9%，而是只針對個人或家庭年收入超過100萬元的部分計算，預定2028年生效、2029年開始收稅，門檻還會隨通膨調整。

  • 支持者認為可改善州內對銷售稅的過度依賴，並增加教育、醫療與托育資源；反對者則擔心高收入人才與企業外流，且主張新稅可能違反州憲法對財產稅的限制。

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