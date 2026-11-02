西雅圖秋意濃 18處賞楓景點出列

位於國會山的志願者公園。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖進入最佳賞楓季，市府列出五大區域共18處公園與景點，從日式庭園到海灣森林步道，提供民眾拍照、健行、騎車與親子出遊選擇。

西雅圖 進入秋季賞楓最佳時節，市區各地樹木陸續換上紅色、橘色與金黃色新裝，繽紛落葉鋪滿步道，為城市增添浪漫氣息。西雅圖市公園與遊憩局發布賞秋指南，推薦全市五大區域共18處公園與景點，鼓勵民眾把握雨季全面來臨前的時光，走出戶外欣賞秋色。

市府表示，無論是喜歡拍照、健行、騎自行車，或單純希望在午後散步放鬆，西雅圖都有適合的賞秋場所。從市中心的日式庭園，到普吉特海灣沿岸的森林公園，各有不同風情。

市中心 日式庭園楓紅最吸睛

位於市中心地區的西雅圖日本 庭園(Seattle Japanese Garden)，是市府特別推薦的賞楓勝地。園內日本楓樹轉為鮮紅與橘紅色，環繞池塘及蜿蜒步道，呈現濃厚的東方庭園之美。由於入園須付費，民眾應事先確認季節性開放時間。

位於國會山的志願者公園 (Volunteer Park)，則以寬闊草坪、林蔭步道及歷史悠久的水塔聞名。秋季時，遊客可在溫室及水塔周圍欣賞變色樹葉。華盛頓公園植物園 (Washington Park Arboretum)擁有豐富樹種，沿著杜鵑大道（Azalea Way）漫步，或前往林地花園(Woodland Garden)，能欣賞不同層次的秋色。安妮女王區的電車山公園 (Trolley Hill Park) 適合野餐與悠閒散步；拓荒者廣場的Occidental Park，讓民眾不必遠離市中心，也能享受繽紛秋景。

東南區 久保田庭園展現日式風情

西雅圖東南區的久保田庭園（Kubota Garden），位於雷尼爾海灘，是另一處深受歡迎的賞楓景點。園內楓樹、池塘、石橋與曲折步道相互映襯，適合攝影及家庭出遊。喜愛運動的民眾，可選擇沿華盛頓湖大道散步或騎車，一邊欣賞湖景，一邊感受道路兩旁的秋色。Columbia Park擁有開闊草坪，適合家庭野餐；奇斯蒂自然保護區 (Cheasty Natural Area)以森林步道為特色，金黃落葉點綴常綠樹林，適合健行與騎車。位於華盛頓湖畔的Stan Sayres Memorial Park，則是欣賞秋日湖景、享受寧靜午後的好去處。

東北區 森林濕地適合親子出遊

西雅圖東北區以森林及自然景觀見長。相互連接的Cowen Park與Ravenna Park，擁有高聳樹木及林間步道，適合在秋季享受森林漫步。馬格努森公園濕地 (Magnuson Park Wetlands)結合原生植物、池塘及曲折步道，展現不同於一般公園的濕地秋景。Northacres Park除了林蔭步道，也設有兒童遊樂場及開放空間，適合全家大小一起出遊。

西北區 賞楓還能欣賞海景

西雅圖面積最大的Discovery Park，擁有森林、草地及步道，秋季色彩豐富，還可遠眺普吉特海灣，適合喜歡自然景觀的遊客。Green Lake Park是市民熟悉的休閒場所。全長2.8哩、約4.5公里的環湖步道，秋季被繽紛樹葉環繞。Carkeek Park兼具森林與海灘景觀，遊客可以先穿越秋意濃厚的林間步道，再走向海岸，一次體驗兩種不同風貌。

西西雅圖 秋葉與海灣相映

西西雅圖的Lincoln Park以海岸景觀著稱，秋季可在色彩繽紛的樹冠下漫步，並沿途欣賞普吉特海灣風光。位於高點社區（High Point）的Walt Hundley Playfield，則提供遊樂設施及大片草地，適合帶孩子賞秋、玩耍及野餐。

位於西西雅圖的Walt Hundley Playfield。(取自西雅圖市府官網)

位於市中心地區的西雅圖日本庭園。(取自西雅圖市府官網)

位於西雅圖西北區的Carkeek Park。(取自西雅圖官網)