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夏威夷迎換照潮 每月逾7000件預約要快

編譯組╱綜合報導
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夏威夷歐胡島面臨駕照及州身分證集中到期的換證高峰，檀香山市府強烈建議民眾，一進入...
夏威夷歐胡島面臨駕照及州身分證集中到期的換證高峰，檀香山市府強烈建議民眾，一進入到期前六個月的換證期限，就盡快安排預約。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

夏威夷歐胡島面臨駕照與州身分證換證高峰，市府鼓勵民眾提前6個月預約，並透過周六加開與隔日名額紓解壅塞，同時提醒正式證件郵寄需約5周、臨時證件不能作為TSA登機身分證明。

夏威夷歐胡島正面臨駕照及州身分證集中到期的換證高峰，檀香山市暨縣政府表示，未來幾周換證需求將維持高檔，平均每月有超過7100件證件需要換發。為避免民眾因預約名額不足、等候時間過長，導致證件過期，市府呼籲居民善用提前換證措施，在證件到期前最多六個月即可預約辦理，不必等到最後一刻。

檀香山市暨縣顧客服務局（Department of Customer Services）局長Kim Hashiro表示，目前處於換證高峰期，強烈建議民眾一進入到期前六個月的換證期限，就盡快安排預約。

她指出，提前換證不僅能選擇較方便的辦理時間，避開服務中心擁擠人潮，也能確保身分證件持續有效。提前辦理不會縮短原有證件的有效期限，民眾無須擔心因提早換證而損失使用時間。

為紓解換證壓力，市府已採取多項措施，增加民眾預約機會。部分駕照服務中心及衛星市政廳（Satellite City Hall）增設周六服務時段，讓平日不方便請假的上班族也能辦理換證。周六預約名額，固定於當周周三下午4時15分在網路開放，民眾可把握時間上網預約。

此外，Kapālama、Kapolei、Koʻolau及Wahiawā四處駕照服務中心，也會持續釋出隔日預約名額，填補有人未依約到場或臨時取消所留下的空缺。若一時找不到合適時段，民眾可持續查看預約系統，掌握新釋出的名額。

市府提醒，換證程序完成後，新的正式駕照或州身分證仍需時間製作及郵寄，居民應預留最多五周的收件時間，避免因證件尚未寄達而影響日常生活或旅行安排。

尤其值得注意的是，夏威夷州核發的臨時駕照及臨時州身分證，不能作為通過美國運輸安全管理局（TSA）機場安檢的有效身分證明。近期計畫搭機的居民，更應提早確認證件效期，必要時準備護照等其他TSA接受的有效證件。

市府強調，提前換證是避開預約壅塞最有效的方法，呼籲居民不要等到證件即將失效才採取行動。民眾可透過市府線上預約系統 www.alohaq.org 安排換證，其他服務資訊可查閱 檀香山市暨縣顧客服務局網站。

精華 FAQ

  • 因為駕照及州身分證正集中到期，檀香山市暨縣政府估計未來幾周平均每月會有超過7100件證件需要換發，導致預約需求持續維持高檔。

  • 市府表示，證件到期前最多6個月就能預約辦理，建議民眾一進入可換證期限就盡快安排，避免最後一刻才搶名額而遇到預約不足或等候過久。

  • 換證完成後正式證件郵寄最多可能要5周，而州府核發的臨時駕照或臨時州身分證不能通過TSA機場安檢，近期搭機者應先確認效期並準備護照等可接受證件。

夏威夷

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