假官方詐騙電郵 民眾須提高警覺

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山市府提醒民眾，近期有詐騙分子冒充官員寄發假通知與罰款信，要求繳納不存在的費用，務必先透過官方管道查證。

檀香山市府警告，近期持續有詐騙 分子冒充市府官員，向居民、屋主、承包商及建築許可申請人寄送詐騙電子郵件，要求繳納違規罰款或建築許可費用。由於詐騙郵件使用市府標誌、官員姓名，甚至包含房產及申請案件的詳細資料，外觀逼真，市府呼籲民眾提高警覺，切勿未經查證便匯款。

檀香山市規畫與許可局（DPP）表示，近幾個月陸續接獲民眾通報，詐騙分子假冒市府或DPP官員，寄送看似正式的違規通知（Notice of Violation，NOV）、罰款帳單及建築許可付款要求，企圖誘騙收件人支付根本不存在的費用。

DPP局長Dawn Takeuchi Apuna指出，部分詐騙郵件甚至使用她的姓名，附上看似正式的政府文件，並列出收件人房產或建築許可申請資料，使民眾難以辨識真偽。她呼籲，收到付款通知時應先查證，不要因為對方聲稱是政府官員，或設定緊迫期限，就急著付款。只要多花幾分鐘向DPP確認，就可能避免財產損失。

DPP特別提醒，該局絕不會要求民眾透過電匯（wire transfer）付款。如果收到要求將罰款或許可費用電匯至指定帳戶的郵件，便是重大詐騙警訊。

此外，合法的市府電子郵件地址通常以「honolulu.gov」結尾，正式通知也可能透過HNL Build建築許可系統發送。市府建議民眾不要直接點擊可疑郵件中的連結或開啟附件，應自行透過官方網站登入HNL Build系統，確認是否確實有尚未繳納的費用。

DPP說明，合法罰款可透過HNL Build線上繳納，或以支票郵寄、親送至DPP辦公室。支票抬頭須填寫「City and County of Honolulu」，並註明命令通知編號（Notice of Order number）。辦公室地址為650 South King Street, 7th Floor, Honolulu, HI 96813。

DPP強調，民眾應妥善保護個人及財務資料，絕不可因未經確認的付款通知而提供銀行帳戶等敏感資訊。市府提醒，詐騙手法可能不斷翻新，但只要不輕信、不急著付款，並透過官方管道確認，就能大幅降低受騙風險。