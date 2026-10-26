我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

夏威夷養老成本高 健康夫妻至少月需4585元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷大學經濟研究組織(UHERO)最新報告指出，住房是造成夏威夷退休生活昂貴的...
夏威夷大學經濟研究組織(UHERO)最新報告指出，住房是造成夏威夷退休生活昂貴的最大因素。(取自UHERO官網)

AI摘要

文章摘要整理：

UHERO研究指出，夏威夷長者退休成本偏高，健康租屋夫妻每月至少需4585元，主因是住房與醫療支出居高不下，且人口老化將進一步加重壓力。

檀香山Civil Beat報導，夏威夷大學經濟研究組織（UHERO）最新研究指出，65歲以上、租屋居住的65歲以上長者夫妻，即使身體健康，每月仍需4585元，才能在不依靠政府或私人援助下維持最基本生活，比全美平均高出約670元。若健康惡化，開銷還會進一步增加。

這份由經濟學家麥克（James Mak）撰寫的研究，採用麻州大學波士頓分校制定的「2025年長者經濟安全標準指數」，估算長者獨立生活所需的住房、醫療、交通、食物及其他必要支出。須說明的是，這項預算不包括外出用餐、旅遊、娛樂、送禮、儲蓄，甚至未納入長期照護及居家看護費用，因此實際退休生活所需金額可能更高。

研究發現，住房是造成夏威夷退休生活昂貴的最大因素。身體健康的單身租屋長者，每月基本開銷為3436元，比全美平均高21%；仍須償還房貸的單身長者，每月需要4173元，高出全美平均27%。

相較之下，已還清房貸的長者負擔明顯較輕。單身屋主每月只需2197元，與全美平均2162元相差不大；沒有房貸的長者夫妻，每月需要3346元，全美平均則為3244元。研究認為，夏威夷相對較低的房產稅，可能有助減輕這類屋主的住房負擔。

醫療則是另一項沉重支出。沒有房貸的長者夫妻，每月醫療費用約1046元，甚至成為最大開銷。租屋夫妻若健康狀況不佳，每月醫療支出可達1374元，比健康時的866元增加約六成。研究警告，夏威夷醫師短缺，加上未來醫療需求增加，將使高齡人口面臨更大壓力。

各縣比較顯示，檀香山是夏威夷長者生活成本最高的地區，夏威夷縣及考艾島則相對便宜。以仍有房貸的屋主為例，檀香山每月住房費用比夏威夷縣高出865元。醫療費用以夏威夷大島最高，交通費則以茂宜島最昂貴。

夏威夷人口老化也使問題更加迫切。2024年全州已有21.5%居民年滿65歲，預估2035年將增至每四人就有一名長者；未來15年內，長者人口中約四分之一將年滿85歲。這些居民多半依靠固定退休收入，卻可能面臨持續上升的醫療與照護費用。

麥克指出，增加住宅供應、改善醫療可近性及解決醫師短缺，是減輕長者生活壓力的關鍵。另一項牛津大學研究也發現，若夏威夷租金降低20%，全州貧窮率可下降約四分之一，凸顯住房問題不僅影響退休族，也攸關所有居民的經濟安全。

精華 FAQ

  • 研究指出，65歲以上且租屋居住、身體健康的長者夫妻，每月至少需要4585元，才能在不依靠政府或私人援助下維持最基本生活。

  • 主要原因是住房成本高，尤其是租屋族負擔沉重；此外醫療費用也不低，若健康惡化支出還會上升，整體退休預算因此被拉高。

  • 麥克認為，增加住宅供應、改善醫療可近性並解決醫師短缺，是減輕長者壓力的關鍵；若租金下降，貧窮率也可能明顯下滑。

夏威夷 麻州 退休

上一則

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

下一則

科幻驚悚片「泥面人」周末票房冠軍 紀錄片「你能看到一切」後勢看好

延伸閱讀

夏威夷生活品質 逾8成居民滿意、近半數曾想搬走

夏威夷生活品質 逾8成居民滿意、近半數曾想搬走
家庭帳單支出 聖荷西全美最高 舊金山第三

家庭帳單支出 聖荷西全美最高 舊金山第三
實現傳統「美國夢」要花530萬 工作40年也難圓

實現傳統「美國夢」要花530萬 工作40年也難圓
滿65歲免健保費 台立院三讀 衛部：加重年輕世代負擔

滿65歲免健保費 台立院三讀 衛部：加重年輕世代負擔

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

2026-10-23 21:30

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變