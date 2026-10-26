夏威夷養老成本高 健康夫妻至少月需4585元

夏威夷大學經濟研究組織(UHERO)最新報告指出，住房是造成夏威夷退休生活昂貴的最大因素。(取自UHERO官網)

AI摘要 文章摘要整理： UHERO研究指出，夏威夷長者退休成本偏高，健康租屋夫妻每月至少需4585元，主因是住房與醫療支出居高不下，且人口老化將進一步加重壓力。

檀香山Civil Beat報導，夏威夷 大學經濟研究組織（UHERO）最新研究指出，65歲以上、租屋居住的65歲以上長者夫妻，即使身體健康，每月仍需4585元，才能在不依靠政府或私人援助下維持最基本生活，比全美平均高出約670元。若健康惡化，開銷還會進一步增加。

這份由經濟學家麥克（James Mak）撰寫的研究，採用麻州 大學波士頓分校制定的「2025年長者經濟安全標準指數」，估算長者獨立生活所需的住房、醫療、交通、食物及其他必要支出。須說明的是，這項預算不包括外出用餐、旅遊、娛樂、送禮、儲蓄，甚至未納入長期照護及居家看護費用，因此實際退休 生活所需金額可能更高。

研究發現，住房是造成夏威夷退休生活昂貴的最大因素。身體健康的單身租屋長者，每月基本開銷為3436元，比全美平均高21%；仍須償還房貸的單身長者，每月需要4173元，高出全美平均27%。

相較之下，已還清房貸的長者負擔明顯較輕。單身屋主每月只需2197元，與全美平均2162元相差不大；沒有房貸的長者夫妻，每月需要3346元，全美平均則為3244元。研究認為，夏威夷相對較低的房產稅，可能有助減輕這類屋主的住房負擔。

醫療則是另一項沉重支出。沒有房貸的長者夫妻，每月醫療費用約1046元，甚至成為最大開銷。租屋夫妻若健康狀況不佳，每月醫療支出可達1374元，比健康時的866元增加約六成。研究警告，夏威夷醫師短缺，加上未來醫療需求增加，將使高齡人口面臨更大壓力。

各縣比較顯示，檀香山是夏威夷長者生活成本最高的地區，夏威夷縣及考艾島則相對便宜。以仍有房貸的屋主為例，檀香山每月住房費用比夏威夷縣高出865元。醫療費用以夏威夷大島最高，交通費則以茂宜島最昂貴。

夏威夷人口老化也使問題更加迫切。2024年全州已有21.5%居民年滿65歲，預估2035年將增至每四人就有一名長者；未來15年內，長者人口中約四分之一將年滿85歲。這些居民多半依靠固定退休收入，卻可能面臨持續上升的醫療與照護費用。

麥克指出，增加住宅供應、改善醫療可近性及解決醫師短缺，是減輕長者生活壓力的關鍵。另一項牛津大學研究也發現，若夏威夷租金降低20%，全州貧窮率可下降約四分之一，凸顯住房問題不僅影響退休族，也攸關所有居民的經濟安全。