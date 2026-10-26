西雅圖華埠委員改選2席僅1人登記 社區參與及代表性受關注

西雅圖華埠國際區的國際特別審查區委員會，是華埠歷史保存制度的重要一環。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖華埠ISRD委員會今年改選兩席卻僅1人登記，商家與房地產業主席次更是無人參選，凸顯社區參與不足與代表性隱憂。

西雅圖華埠 國際區（Chinatown International District）負責維護歷史文化風貌的委員會將舉行年度改選，但今年兩個改選席次，只有一人登記參選，其中代表商家及房地產 業主的席次無人登記，引發對華埠社區參與及代表性的關注。

西雅圖市府宣布，國際特別審查區（ISRD）委員會候選人提名已於10月19日截止，今年改選第三席及第五席。第三席須由企業主、房地產業主或受僱員工擔任，但完全沒有候選人登記；第五席則為不限定特定身分的一般代表席次，只有現任主席Samantha Wong登記爭取連任。

Samantha Wong是一名執業建築師，曾參與多戶住宅及商業建築開發計畫，也曾擔任西雅圖華商會副會長。她表示，希望繼續運用建築專業及社區經驗，協助保存華埠獨特的歷史文化特色，同時促進社區繁榮發展。

今年選舉僅採郵寄投票，已登記選民將收到選票及回郵信封，選票必須於11月17日前送達市府；當天上午11時至下午2時，市府也將在興海共享工作空間（Hing Hay Coworks，409 Maynard Ave S.）接受現場交票，並提供中文及越南語口譯服務。市府鼓勵華埠居民踴躍參與選舉，確保社區在歷史保存與未來發展議題上擁有發言權。

值得注意的是，2022年的第三席選舉，當時有三名候選人角逐，包括華埠商家及社區人士，但今年無人登記。市府未公布無人登記的具體原因，但有社區人士認為，ISRD委員屬於無薪志工性質，必須定期開會，審查建築改建、商家招牌及歷史建築保存等申請。對必須親自經營店面的華埠小商家而言，可能形成時間負擔。