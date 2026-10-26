檀香山聖誕燈節12/5登場 點亮西部牛仔風

檀香山聖誕燈節將於12月5日登場，市府工作人員已開始在市政廳等地布置燈飾。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 第42屆檀香山聖誕燈節將於12/5登場，以西部牛仔風的鄉村聖誕節為主題，並推出點燈、遊行、裝置展與免費活動吸引民眾參與。

夏威夷 最具代表性的年度節慶之一「檀香山聖誕燈節」（Honolulu City Lights），今年將以別開生面的西部牛仔風情迎接聖誕節 。檀香山市府宣布，工作人員已開始在市政廳及法蘭克法西市政中心廣場（Frank F. Fasi Civic Center Grounds）布置燈飾，為12月5日登場的第42屆聖誕燈節暖身。

今年主題為「鄉村聖誕節」，市府鼓勵民眾穿上牛仔靴、戴起牛仔帽，搭配西部風格皮帶扣，或穿著夏威夷傳統格紋布（Palaka）服飾，在熱帶島嶼體驗不同於白雪皚皚的美式鄉村聖誕節。

為慶祝活動42周年，Show Aloha Land負責人Mike Gangloff與贊助商合作，將大型節慶燈飾重新帶回市政中心廣場，包括燈光隧道、發光聖誕樹、兒童遊園小火車，以及沿著Alapa‘i街與Beretania街設置的節慶造景，讓市中心化身充滿童趣的聖誕樂園。

其中最受期待的，仍是檀香山獨有的「Shaka Santa」聖誕老人。這座高達21呎、重約兩噸的巨型雕像，1989年首次亮相，聖誕老人不再穿著厚重冬裝，而是以輕鬆姿態比出夏威夷象徵友善與問候的Shaka手勢，展現島嶼特色。陪伴他的還有穿著夏威夷傳統服飾的梅樂奶奶（Tūtū Mele），以及字母積木、小矮人等經典裝飾。

檀香山聖誕燈節源自1985年，當時市長法西（Frank Fasi）希望打造全民共享的免費節慶，最初只有一棵大型聖誕樹、音樂會與簡單燈飾。1987年正式定名為Honolulu City Lights，逐漸發展為歐胡島重要的年度盛事。

另項特色是1990年開始舉辦的「公共工作人員電燈遊行」。不同於一般花車遊行，垃圾車、消防車、救護車及其他市政工程車輛，也會披上五彩燈飾，搖身變成移動的聖誕花車，深受家庭與兒童喜愛。

今年開幕活動將於12月5日下午4時，在Punchbowl街及市政中心廣場舉行街頭派對；晚間6時，電燈遊行從‘A‘ala Park出發。市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）將主持聖誕樹點燈儀式，點亮市政廳及周邊廣場。

當晚還安排免費與聖誕老人合照，市政廳內也將展出各部門裝飾的聖誕樹。市府並舉辦聖誕花環設計比賽，邀請居民發揮創意，以鄉村聖誕為主題製作作品。市府表示，燈節不收門票，戶外展區將持續開放至12月底。