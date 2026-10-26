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華州電價、天然氣明年恐漲逾一成 11月聽證

編譯組／綜合報導
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普吉灣能源公司向華盛頓州政府提出2027至2029年調漲費率計畫，州府正廣泛聽取...
普吉灣能源公司向華盛頓州政府提出2027至2029年調漲費率計畫，州府正廣泛聽取民意，並將舉行聽證會。(取自普吉灣能源公司官網)

AI摘要

文章摘要整理：

普吉灣能源公司PSE申請華州2027至2029年連續調漲電價與天然氣費率，首年漲幅逾1成，州監管機關正審查並徵詢民意。

華盛頓州部分地區居民明年恐面臨電費天然氣費用雙雙大漲。總部位於貝爾維尤的普吉灣能源公司（PSE）已向州政府提出2027至2029年連續三年調漲費率計畫，其中2027年電價擬上調15.15%，天然氣費用增加14.16%。如果獲得核准，將加重家庭及企業的能源開支。但調價案仍在審查中，民眾可繼續向州監管機關表達意見。

根據華盛頓州公用事業與交通委員會（UTC）最新公布的資料，PSE今年2月27日提出三年調價計畫。2027年電價預計上漲15.15%，相當於增加約6億2530萬元收入；天然氣費率則擬上調14.16%，增加約1億9180萬元收入。

依申請計畫，2028年電價及天然氣費率將分別再上調3.74%及3.16%；2029年則分別增加8.7%及3.64%。若三年調漲幅度全部獲准，能源費用將持續增加。

以目前每月電費200元的家庭為例，若2027年費率上漲15.15%，在用電量及其他收費條件不變的情況下，每月電費將增加約30元，一年多支出約364元。若家庭同時使用天然氣，整體能源支出增加幅度可能更高。

PSE表示，申請調整費率主要是因應持續增加的能源需求、改善電力及天然氣基礎設施、維持供應可靠性，並配合華州推動清潔能源轉型的要求。公司認為，電網更新及長期設備投資需要穩定的資金支持。

PSE目前在華州中西部10縣提供服務，擁有約124萬電力用戶及近90萬天然氣用戶，涵蓋金恩縣部分地區及東區多個城市。不過，西雅圖主要電力供應商是市營的西雅圖城市電力公司（Seattle City Light），並非PSE，因而這項電價調漲申請不直接適用於所有西雅圖電力用戶。

面對可能大幅增加的能源帳單，州監管機關已安排二場公聽會，聽取民眾意見。依最新審查時程，委員會將於11月3日至5日舉行證據聽證會。

UTC強調，PSE提出的費率並非最終決定。雖然兩場公聽會已結束，民眾仍可在案件審查期間提交書面意見。消費者可透過UTC網站填寫意見表，或寄送電子郵件至[email protected]，也可撥打888-333-9882反映意見。提交時可註明電價案編號UE-260005，或天然氣案編號UG-260006。

精華 FAQ

  • PSE提出的是2027至2029年連續3年的調價方案，內容包括電價與天然氣費率逐年上調。若全部獲准，居民與企業的能源支出都將持續增加。

  • 依PSE申請，2027年電價擬上調15.15%，約增加6億2530萬元收入；天然氣費率則擬上調14.16%，可增加約1億9180萬元收入。

  • UTC將於11月3日至5日舉行證據聽證會，雖然兩場公聽會已結束，但民眾仍可透過UTC網站、寄信至[email protected]或撥打888-333-9882提交意見。

天然氣 電費

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