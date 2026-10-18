樹枝茂盛阻礙清運 西雅圖籲住戶修剪
西雅圖因後巷植被過度生長影響垃圾車通行，提醒住戶及早修剪樹枝、樹籬與竹子，避免垃圾、回收與廚餘清運中斷。
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西雅圖因後巷植被過度生長影響垃圾車通行，提醒住戶及早修剪樹枝、樹籬與竹子，避免垃圾、回收與廚餘清運中斷。
住家後巷的樹枝長得太茂盛，可能讓整條巷道的垃圾都無法清運。西雅圖公共事業局（SPU）近日提醒居民，住宅後方巷道若遭樹木、樹籬、竹子及其他植物侵占，可能妨礙垃圾車安全通行，導致垃圾、資源回收物及廚餘無法按時收取。市府已開始寄發提醒通知，呼籲住戶及早修剪，避免影響整條巷道的清運服務。
西雅圖許多住宅區仰賴後巷進行垃圾、資源回收及庭院廢棄物清運。然而，當地氣候適合植物生長，樹枝、灌木及竹子經常迅速向巷道延伸，縮減原本狹窄的通行空間。
公共事業局指出，垃圾清運車輛體積龐大，進出巷道及轉彎時需要足夠的空間。如果兩側植物過度生長，或上方樹枝垂落，可能導致車輛無法安全通行。一旦垃圾車無法進入，受影響的可能不只是單一住戶，而是整條巷道的居民。
為預防問題發生，公共事業局依季節向曾有植被阻礙通行紀錄的住戶寄發通知。如果垃圾車駕駛發現某處植物生長過於茂盛，可能在不久後影響通行，市府也會提前提醒相關用戶。
公共事業局特別強調，這類通知屬於預防性提醒，並不代表住戶已違規，也不是罰單。其目的在於讓居民有時間修剪植物，避免垃圾清運服務中斷。不過，如果後續確認樹木或其他植物確實妨礙巷道通行，公共事業局將寄發正式的植被管理合規通知，要求依規定改善。相關標準依據西雅圖建築與檢查局（SDCI）的規定及市法規執行。
市府表示，定期修剪植物不僅有助於垃圾車通行，也能降低行人、自行車騎士及駕駛人在狹窄巷道發生事故的風險，維持樹木健康，減少枝條過度生長造成的問題。
對居民而言，大多數修剪工作可使用一般園藝工具完成，包括剪除伸入巷道的樹枝、樹籬及灌木。沒有工具的住戶，可向西雅圖工具圖書館借用，或到當地五金行租借；較大型的樹木則可考慮聘請專業樹藝人員處理。
由於部分樹木生長在相鄰土地交界，枝條可能跨越不同住戶的產權範圍，公共事業局建議鄰居提前溝通，共同確認修剪責任，避免因產權不明而延誤處理。如果不確定植物屬於哪一戶，或無法判斷哪些枝條已妨礙垃圾車通行，居民可寄信至[email protected]尋求協助。
市府也提醒，街道樹木可能涉及不同的修剪及維護規定，居民動手前應先查閱相關規範，避免不當修剪。
公共事業局強調，保持後巷暢通需要鄰里共同合作。及早修剪不僅能避免垃圾漏收，也能減少住戶必須暫時將垃圾桶移至街邊等不便，確保整個社區的垃圾清運服務正常運作。
因為後巷若被樹枝、樹籬或竹子侵占，垃圾車可能無法安全進出與轉彎，導致垃圾、資源回收物和廚餘無法按時清運，甚至影響整條巷道居民。 提醒通知屬於預防性提醒，不代表住戶已違規，也不是罰單；市府只是先讓居民有時間修剪。若後續確認確實妨礙通行，才會寄發正式合規通知要求改善。 住戶可先與鄰居溝通確認修剪責任，必要時向[email protected]詢問；若沒有工具，可借用工具圖書館或租用，較大型樹木則可找專業樹藝人員。
精華 FAQ
因為後巷若被樹枝、樹籬或竹子侵占，垃圾車可能無法安全進出與轉彎，導致垃圾、資源回收物和廚餘無法按時清運，甚至影響整條巷道居民。
提醒通知屬於預防性提醒，不代表住戶已違規，也不是罰單；市府只是先讓居民有時間修剪。若後續確認確實妨礙通行，才會寄發正式合規通知要求改善。
住戶可先與鄰居溝通確認修剪責任，必要時向[email protected]詢問；若沒有工具，可借用工具圖書館或租用，較大型樹木則可找專業樹藝人員。
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