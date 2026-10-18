樹枝茂盛阻礙清運 西雅圖籲住戶修剪

住家後巷的樹枝長得太茂盛，可能讓整條巷道的垃圾都無法清運。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖因後巷植被過度生長影響垃圾車通行，提醒住戶及早修剪樹枝、樹籬與竹子，避免垃圾、回收與廚餘清運中斷。

住家後巷的樹枝長得太茂盛，可能讓整條巷道的垃圾都無法清運。西雅圖 公共事業局（SPU）近日提醒居民，住宅後方巷道若遭樹木、樹籬、竹子及其他植物侵占，可能妨礙垃圾車安全通行，導致垃圾、資源回收物及廚餘無法按時收取。市府已開始寄發提醒通知，呼籲住戶及早修剪，避免影響整條巷道的清運服務。

西雅圖許多住宅區仰賴後巷進行垃圾、資源回收及庭院廢棄物清運。然而，當地氣候適合植物生長，樹枝、灌木及竹子經常迅速向巷道延伸，縮減原本狹窄的通行空間。

公共事業局指出，垃圾清運車輛體積龐大，進出巷道及轉彎時需要足夠的空間。如果兩側植物過度生長，或上方樹枝垂落，可能導致車輛無法安全通行。一旦垃圾車無法進入，受影響的可能不只是單一住戶，而是整條巷道的居民。

為預防問題發生，公共事業局依季節向曾有植被阻礙通行紀錄的住戶寄發通知。如果垃圾車駕駛發現某處植物生長過於茂盛，可能在不久後影響通行，市府也會提前提醒相關用戶。

公共事業局特別強調，這類通知屬於預防性提醒，並不代表住戶已違規，也不是罰單。其目的在於讓居民有時間修剪植物，避免垃圾清運服務中斷。不過，如果後續確認樹木或其他植物確實妨礙巷道通行，公共事業局將寄發正式的植被管理合規通知，要求依規定改善。相關標準依據西雅圖建築與檢查局（SDCI）的規定及市法規執行。

市府表示，定期修剪植物不僅有助於垃圾車通行，也能降低行人、自行車騎士及駕駛人在狹窄巷道發生事故的風險，維持樹木健康，減少枝條過度生長造成的問題。

對居民而言，大多數修剪工作可使用一般園藝工具完成，包括剪除伸入巷道的樹枝、樹籬及灌木。沒有工具的住戶，可向西雅圖工具圖書館借用，或到當地五金行租借；較大型的樹木則可考慮聘請專業樹藝人員處理。

由於部分樹木生長在相鄰土地交界，枝條可能跨越不同住戶的產權範圍，公共事業局建議鄰居提前溝通，共同確認修剪責任，避免因產權不明而延誤處理。如果不確定植物屬於哪一戶，或無法判斷哪些枝條已妨礙垃圾車通行，居民可寄信至[email protected]尋求協助。

市府也提醒，街道樹木可能涉及不同的修剪及維護規定，居民動手前應先查閱相關規範，避免不當修剪。

公共事業局強調，保持後巷暢通需要鄰里共同合作。及早修剪不僅能避免垃圾漏收，也能減少住戶必須暫時將垃圾桶移至街邊等不便，確保整個社區的垃圾清運服務正常運作。