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西雅圖連4天槍案奪2命 市長急推防治

編譯組/綜合報導
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西雅圖上周連四日發生槍擊案，治安問題再度引發關注。圖為7月西雅圖美食節發生槍擊事...
西雅圖上周連四日發生槍擊案，治安問題再度引發關注。圖為7月西雅圖美食節發生槍擊事件後，警察封鎖現場進行調查。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖10月中旬連續4天發生多起槍擊，造成2死4傷，市長威爾森急推防治計畫，並面臨民眾對治安惡化與未破槍案的高度壓力。

西雅圖10月10日至13日連續四天傳出槍擊，造成兩人死亡、四人受傷。面對從觀光景點、夜店到加油站接連發生暴力事件，市長威爾森（Katie Wilson）表示，正以最快速度推動上月公布的槍枝暴力防治計畫。

綜合西雅圖警方、公共廣播電台KUOW報導，10日凌晨，知名景點Kerry Park一場深夜聚會爆發槍戰，兩名男子中彈受傷。警方在現場發現約50枚彈殼，並逮捕一名涉嫌傷害罪的未成年嫌疑人。威爾森譴責這類魯莽危險行為，承諾與警方合作，防止深夜街頭聚會演變成槍枝暴力。

11日凌晨1時前，南西雅圖第四大道南段5800號街區的Kittens Cabaret夜店遭汽車槍手掃射。36歲男性保全當場死亡，27歲女子腿部中彈，送醫時傷勢嚴重。警方調閱監視器發現，槍手駕車進入停車場開火後逃逸，疑似涉案汽車隨後在附近遭焚毀。

12日凌晨約2時30分，Rainier Beach一處停車場再傳槍響，一名約30歲男子腹部中彈，傷勢危急，送往海景醫療中心（Harborview Medical Center）。

13日清晨6時前，西雅圖中心附近Broad Street一座加油站便利商店發生致命槍擊。警方指出，一名身穿黑衣的嫌犯進入店內，走向櫃台開槍射殺店員，隨後徒步逃逸。警方呼籲民眾提供線索，協助追緝凶嫌。

連日槍案引發治安疑慮，但警方統計顯示，今年截至10月中旬，槍擊及槍聲通報較去年同期減少30%，槍擊死傷人數為94人，去年全年為120人。不過，今年已有18人死於槍枝相關凶殺案，接近去年全年的20人。

此外，根據西雅圖商會上周公布的民調，公共安全已超越遊民問題，成為選民最關心的首要議題。這項調查訪問700名受訪者，多數人表示，自從西雅圖今年夏天主辦數場世界盃足球賽後，城市治安及他們的生活品質都出現惡化。

另方面，威爾森也面臨7月西雅圖美食節槍擊案遲未偵破的壓力。該案造成三死四傷，目前除現場逮捕一名15歲少年外，尚無新進展。

威爾森表示，美國有太多槍枝落入太多人手中，西雅圖雖有進展，仍須加強防治。她提出將約500萬元社區暴力介入服務交由市府社區協助應變與參與團隊（CARE）統籌，強化衝突調解、槍擊受害者支援及高風險人士輔導。市議會公共安全委員會主席Bob Kettle則主張增加犯罪熱點巡邏，強調不能坐視不管。市府預算案將於11月5日舉行公聽會，隨後交由市議會修正及表決。

精華 FAQ

  • 事件分布在Kerry Park、Kittens Cabaret夜店、Rainier Beach停車場及西雅圖中心附近加油站，共造成2人死亡、4人受傷，涵蓋觀光點、夜店與便利商店等場所。

  • 威爾森表示將加速上月公布的防治計畫，並把約500萬元社區暴力介入服務交由CARE統籌，強化衝突調解、受害者支援及高風險人士輔導。

  • 警方統計顯示，今年槍擊通報比去年同期少30%，但槍枝凶殺已達18人，接近去年全年20人；民調則指出公共安全已超過遊民問題，成為選民最關心議題。

加油站 西雅圖 槍擊

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