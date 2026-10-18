檀香山迎換照潮 19日起臨時駕照改發紙本

自10月19日起，檀香山市全面改用一般信紙大小的黑白列印文件，取代原本小尺寸的臨時駕照及臨時州身分證。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 因換照需求暴增，檀香山市自10月19日起以黑白紙本臨時證件取代小型卡片，並調整DMV服務與流程，以提升核發效率並配合全美新標準。

夏威夷 今年駕照換發需求增加，檀香山市政府宣布，自10月19日起，全面改用一般信紙大小的黑白列印文件，取代原本小尺寸的臨時駕照及臨時州身分證。市府表示，這項改變主要為配合全美證件設計新標準及製卡系統現代化，讓核發程序更快速、安全及有效率。

根據檀香山市顧客服務局（DCS）資料，今年駕照換發需求明顯增加，市府預估2026年約有11萬744張駕照需要更新，2027年增至12萬8732張，今年底前每月預計有超過7400件換照需求。為此，市府調整部分車輛管理局（DMV）服務安排，減少部分現場筆試時段，以增加換照預約名額。

在換照需求持續增加之際，市府也同步推動證件核發制度改革。10月19日起，檀香山市所有DMV服務據點，將使用標準8.5英寸乘11英寸白紙，列印黑白臨時證明文件，取代原本的小型紙製臨時卡片。

市府指出，這項改變是夏威夷州證件製作系統現代化升級的一部分，同時配合全美車輛管理機關協會2025年更新的駕照及身分證設計標準。新標準要求臨時證件採用類似收據的形式，並將失效的原有證件作廢後交還持有人。

依照新程序，民眾申請換照時，DMV人員將在原有塑膠駕照或身分證上打孔，使其失效，再連同新核發的臨時紙本文件一起交還。在正式塑膠卡片寄達之前，民眾應同時攜帶兩項文件。

顧客服務局局長Kim Hashiro表示，雖然臨時證件外觀改變，但這是提升DMV服務效率及安全性的重要一步。新文件可讓駕駛人在等待正式證件製作期間，立即取得合法駕駛資格。

市府表示，正式塑膠卡片完成製作後，將郵寄至申請人住家，預計五周內收到。新紙本文件印有州徽、驗證戳記及QR碼，民眾可透過mydmv.hnl.info查詢正式證件的製作進度。

市府提醒，臨時紙本駕照不能作為機場安檢或聯邦身分查驗的有效證件，這項限制與舊制相同。計畫搭機的居民，應攜帶有效美國護照或其他運輸安全管理局（TSA）認可的身分證件。

為減少換照不便，市府提醒，駕照可在到期前六個月提前更新，並建議民眾透過alohaq.org事先預約DMV服務。