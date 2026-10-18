我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

檀香山迎換照潮 19日起臨時駕照改發紙本

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自10月19日起，檀香山市全面改用一般信紙大小的黑白列印文件，取代原本小尺寸的臨...
自10月19日起，檀香山市全面改用一般信紙大小的黑白列印文件，取代原本小尺寸的臨時駕照及臨時州身分證。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

因換照需求暴增，檀香山市自10月19日起以黑白紙本臨時證件取代小型卡片，並調整DMV服務與流程，以提升核發效率並配合全美新標準。

夏威夷今年駕照換發需求增加，檀香山市政府宣布，自10月19日起，全面改用一般信紙大小的黑白列印文件，取代原本小尺寸的臨時駕照及臨時州身分證。市府表示，這項改變主要為配合全美證件設計新標準及製卡系統現代化，讓核發程序更快速、安全及有效率。

根據檀香山市顧客服務局（DCS）資料，今年駕照換發需求明顯增加，市府預估2026年約有11萬744張駕照需要更新，2027年增至12萬8732張，今年底前每月預計有超過7400件換照需求。為此，市府調整部分車輛管理局（DMV）服務安排，減少部分現場筆試時段，以增加換照預約名額。

在換照需求持續增加之際，市府也同步推動證件核發制度改革。10月19日起，檀香山市所有DMV服務據點，將使用標準8.5英寸乘11英寸白紙，列印黑白臨時證明文件，取代原本的小型紙製臨時卡片。

市府指出，這項改變是夏威夷州證件製作系統現代化升級的一部分，同時配合全美車輛管理機關協會2025年更新的駕照及身分證設計標準。新標準要求臨時證件採用類似收據的形式，並將失效的原有證件作廢後交還持有人。

依照新程序，民眾申請換照時，DMV人員將在原有塑膠駕照或身分證上打孔，使其失效，再連同新核發的臨時紙本文件一起交還。在正式塑膠卡片寄達之前，民眾應同時攜帶兩項文件。

顧客服務局局長Kim Hashiro表示，雖然臨時證件外觀改變，但這是提升DMV服務效率及安全性的重要一步。新文件可讓駕駛人在等待正式證件製作期間，立即取得合法駕駛資格。

市府表示，正式塑膠卡片完成製作後，將郵寄至申請人住家，預計五周內收到。新紙本文件印有州徽、驗證戳記及QR碼，民眾可透過mydmv.hnl.info查詢正式證件的製作進度。

市府提醒，臨時紙本駕照不能作為機場安檢或聯邦身分查驗的有效證件，這項限制與舊制相同。計畫搭機的居民，應攜帶有效美國護照或其他運輸安全管理局（TSA）認可的身分證件。

為減少換照不便，市府提醒，駕照可在到期前六個月提前更新，並建議民眾透過alohaq.org事先預約DMV服務。

精華 FAQ

  • 市府表示，這是為了配合全美證件設計新標準與夏威夷州製卡系統現代化，同時提升核發速度、安全性與整體作業效率，因此改採黑白紙本臨時文件。

  • 申請時，DMV會先將原有塑膠卡打孔作廢，再發給黑白紙本臨時證件；正式塑膠卡片則會在約5周內寄到住家，期間須同時攜帶兩項文件。

  • 臨時紙本駕照可作為合法駕駛依據，但不能用於機場安檢或聯邦身分查驗，搭機民眾仍需攜帶護照或TSA認可證件，並可透過網站查詢製作進度。

夏威夷

上一則

馬斯克打造飛天車 分析：特斯拉把大眾汽車市場讓給中國

下一則

新州回報率最佳大學：普林斯頓居冠 這2所緊追其後

延伸閱讀

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅

檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅
華人卡車司機跨州送貨遭ICE拘留 庇護待審持工卡仍被捕

華人卡車司機跨州送貨遭ICE拘留 庇護待審持工卡仍被捕
資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事

資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨