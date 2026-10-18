夏威夷生活品質 逾8成居民滿意、近半數曾想搬走

最新調查顯示，88%的夏威夷居民對目前生活感到滿意，卻有46%的受訪者考慮搬離夏威夷。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 夏威夷最新調查顯示居民生活滿意度上升，但近半數曾考慮搬離，反映生活品質改善與高物價、住房及就業壓力並存。

夏威夷 大學最新調查顯示，88%的居民對目前生活感到滿意，比兩年前增加6個百分點；然而，高達46%的受訪者過去一年曾考慮搬離夏威夷，同樣增加6個百分點，反映當地生活品質改善與經濟負擔沉重並存的矛盾現象。

夏威夷大學馬諾阿分校社會科學研究所（UH Mānoa College of Social Sciences），與州長辦公室轄下健康與韌性辦公室合作，12日公布《2026年夏威夷生活品質與福祉調查》。調查於今年2月至5月進行，全州超過1萬名居民參與，是繼2024年後第二次大規模調查。

結果顯示，88%的居民表示對生活非常滿意或有些滿意，高於2024年的82%。居民自評身體與心理健康 狀況也有所改善，與家人、朋友及社區的連結更加緊密，對居住環境的安全感亦提升。

然而，生活滿意不代表經濟壓力減輕。調查發現，46%的居民過去一年曾考慮遷往其他州，高於2024年的40%；37%的受訪者提及生活成本問題。年收入2萬5000至4萬9000元的家庭中，更有52%曾考慮搬離，顯示中低收入 家庭承受較大壓力。

研究主持人、夏威夷大學社會科學研究所所長Jack Barile指出，生活負擔能力是跨越年齡、教育程度及收入階層的共同問題，但對低收入及弱勢群體影響尤其明顯。

年輕世代面臨的壓力也值得關注。18至24歲居民平均每月有8.5天心理健康狀況不佳，25至34歲族群更達8.9天；相較之下，65歲以上居民約為5天或更少。研究人員認為，就業機會、住房負擔及未來發展的不確定性，都可能增加年輕人的心理壓力。

調查也發現，全州糧食不足問題有所改善，占比由2024年的11.6%降至8.5%，但年收入低於2萬5000元的家庭，仍有27%面臨糧食不足，凸顯不同收入階層的生活差距。

醫療資源分配同樣不均。全州21%的居民認為附近缺乏足夠醫師、專科醫療或醫療設施是重大問題；檀香山市占比為14%，夏威夷大島則高達39%。

州長格林（Josh Green）表示，整體福祉改善令人鼓舞，但許多年輕人及家庭仍懷疑自己能否在夏威夷建立未來，州府必須持續改善居住及經濟條件。

州參議會財政委員會主席Donovan Dela Cruz指出，近半數居民考慮離開，是政府必須正視的警訊。他呼籲擴大經濟發展、投資職業培訓及創造高薪工作，避免人才持續外流。